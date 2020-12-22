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22:16 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты «Зенита» обыграли «Црвену Звезду» в матче Евролиги

ТАСС, 22 декабря. Российский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл сербскую «Црвену Звезду» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 98:69.

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Риверс Кей Си | Источник: РИА (sport)

Самым результативным у «Зенита» стал форвард Кей Си Риверс, набравший 23 очка. У сербского клуба 13 очков на счету форварда Джонни О'Брайанта.

«Зенит» поднялся на пятое место в турнирной таблице, одержав 9 побед в 14 матчах. «Црвена Звезда» расположилась на 17-м месте с 5 победами в 16 встречах.

В следующем матче 29 декабря петербургский клуб в гостях сыграет с тель-авивским «Маккаби», «Црвена Звезда» днем позже примет греческий «Панатинаикос».

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