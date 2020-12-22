Баскетболисты «Зенита» обыграли «Црвену Звезду» в матче Евролиги

Риверс Кей Си | Источник: РИА (sport)

Самым результативным у «Зенита» стал форвард Кей Си Риверс, набравший 23 очка. У сербского клуба 13 очков на счету форварда Джонни О'Брайанта.

«Зенит» поднялся на пятое место в турнирной таблице, одержав 9 побед в 14 матчах. «Црвена Звезда» расположилась на 17-м месте с 5 победами в 16 встречах.