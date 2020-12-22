Баскетболисты «Зенита» обыграли «Црвену Звезду» в матче Евролиги
ТАСС, 22 декабря. Российский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл сербскую «Црвену Звезду» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 98:69.
ТАСС, 22 декабря. Российский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл сербскую «Црвену Звезду» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 98:69.
Самым результативным у «Зенита» стал форвард Кей Си Риверс, набравший 23 очка. У сербского клуба 13 очков на счету форварда Джонни О'Брайанта.
«Зенит» поднялся на пятое место в турнирной таблице, одержав 9 побед в 14 матчах. «Црвена Звезда» расположилась на 17-м месте с 5 победами в 16 встречах.
В следующем матче 29 декабря петербургский клуб в гостях сыграет с