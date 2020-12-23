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01:09 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Вийёрбан» и одержали 11-ю победу подряд в Евролиге

ТАСС, 23 декабря. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл французский «Вийёрбан» со счетом 87:78 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным у ЦСКА стал защитник Майк Джеймс, набравший 31 очко. У хозяев 16 очков на счету форварда Гершона Ябуселе.

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ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице, одержав 13 побед в 16 матчах. Для армейцев это 11-я победа подряд. Французский клуб расположился на 15-м месте с 5 победами в 15 матчах.

В следующем матче ЦСКА 30 декабря в гостях сыграет с «Миланом», «Вийёрбан» в тот же день на выезде встретится с турецким «Фенербахче».

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