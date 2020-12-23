Баскетболисты ЦСКА обыграли «Вийёрбан» и одержали 11-ю победу подряд в Евролиге
ТАСС, 23 декабря. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл французский «Вийёрбан» со счетом 87:78 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
ТАСС, 23 декабря. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл французский «Вийёрбан» со счетом 87:78 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным у ЦСКА стал защитник Майк Джеймс, набравший 31 очко. У хозяев 16 очков на счету форварда Гершона Ябуселе.
В следующем матче ЦСКА 30 декабря в гостях сыграет с «Миланом», «Вийёрбан» в тот же день на выезде встретится с турецким «Фенербахче».