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23 декабря, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в восьмой раз проиграли в Единой лиге ВТБ

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» вновь проиграли в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в последнем матче уходящего года «драконы» потерпели восьмое поражение подряд, уступив в Краснодаре местному клубу «Локомотив-Кубань» с минимальной разницей в счете 76:77 (25:17, 14:24, 20:16, 17:20). Минчане хорошо начали игру с одним из фаворитов сезона, ведя по ходу стартовой четверти с перевесом более 10 очков. Во втором периоде хозяева перехватили инициативу и выиграли первую половину с разницей в два балла. Сразу после большого перерыва гости не только догнали соперников, но и вышли вперед — 48:41. В дальнейшем команды поочередно выходили вперед, однако в самой концовке удача была на стороне краснодарской команды. В составе проигравших самым результативным стал Роберт Лоури, в активе которого 17 очков.

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В предыдущем поединке «банковского» турнира минчане в упорнейшей борьбе уступили в Казани еще одному фавориту УНИКСу с разницей в шесть очков — 77:83. В стартовом матче нынешнего сезона Единой лиги ВТБ подопечные Ростислава Вергуна выиграли в Красноярске у баскетболистов «Енисея», а потом потерпели семь поражений подряд.

Также сегодня саратовский «Автодор» уступил на своей площадке польскому клубу «Зелена Гура» — 90:91.

Положение в лидирующей группе Единой лиги ВТБ сейчас таково: «Локомотив-Кубань» — 19 очков (11 матчей), «Зелена Гура» — 18 (12), ЦСКА — 16 (9), «Зенит» (Санкт-Петербург) — 15 (8), УНИКС — 13 (8), «Парма» (Пермь) — 13 (9). Внизу турнирной таблицы «Цмокi-Мiнск», «Енисей» и эстонский «Калев» из Таллина, одержавшие по одной виктории. Свой следующий матч «Цмокi» проведут 9 января в Минске против «Нижнего Новгорода».

До этого 5 января минчане сыграют в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов в гостях у баскетболистов французского «Шоле». Турнирное положение в предварительном квартете С после четырех игровых дней: АЕК (Афины, Греция) — 7 очков, «Цмокi-Мiнск» — 6, «Хапоэль» (Холон, Израиль) — 6, «Шоле» — 5.

По итогам группового раунда в плей-офф чемпионской Лиги выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов.

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