«Фенербахче» обыграл «Олимпиакос» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в среду в Стамбуле, завершилась со счетом 84:77 (22:27, 23:14, 21:13, 18:23) в пользу хозяев. У победителей самым результативным на паркете был чех Ян Веселы, набравший 17 очков, у гостей столько же баллов заработал Саша Везенков.