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00:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фенербахче» обыграл «Олимпиакос» в матче Евролиги

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Турецкий «Фенербахче» обыграл греческий «Олимпиакос» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Встреча, прошедшая в среду в Стамбуле, завершилась со счетом 84:77 (22:27, 23:14, 21:13, 18:23) в пользу хозяев. У победителей самым результативным на паркете был чех Ян Веселы, набравший 17 очков, у гостей столько же баллов заработал Саша Везенков.

В другом матче дня литовский «Жальгирис» на своей площадке обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 74:73 (22:16, 18:19, 16:16, 18:22). У «Жальгириса» 22 очка набрал Мариуш Григонис, у «Баварии» 17 очков заработал Джален Рейнольдс.

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