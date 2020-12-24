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09:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» уступили «Валенсии», потерпев восьмое поражение подряд в Евролиге

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» потерпели восьмое поражение подряд в регулярном чемпионате Евролиги, уступив на выезде испанской «Валенсии».

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в среду в Испании, завершилась со счетом 88:82 (16:13, 29:16, 14:23, 29:30) в пользу хозяев. У «Химок» лучшим на паркете был Эррик Маккаллум, набравший 16 очков. У победителей столько же баллов набрал исландец Мартин Херманнссон.

В другом матче дня испанская «Баскония» переиграла на выезде итальянский «Милан» со счетом 84:79 (23:19, 22:22, 18:16, 21:22).

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