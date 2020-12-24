«Химки» уступили «Валенсии», потерпев восьмое поражение подряд в Евролиге

Встреча, прошедшая в среду в Испании, завершилась со счетом 88:82 (16:13, 29:16, 14:23, 29:30) в пользу хозяев. У «Химок» лучшим на паркете был Эррик Маккаллум, набравший 16 очков. У победителей столько же баллов набрал исландец Мартин Херманнссон.