ЦСКА победил УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
КАЗАНЬ, 26 дек — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты московского ЦСКА выиграли у казанского УНИКСа в матче Единой лиги ВТБ.
КАЗАНЬ, 26 дек — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты московского ЦСКА выиграли у казанского УНИКСа в матче Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в субботу в Казани и завершилась победой армейцев со счетом 83:76 (18:17, 22:24, 18:16, 25:19). Самым результативным игроком матча стал Айзея Кэнэн из УНИКСа, который набрал 36 очков. В составе ЦСКА Майк Джеймс набрал 22 очка, Торнике Шенгелия сделал
Армейцы одержали восьмую победу в 10 матчах сезона, у УНИКСа — 5 побед и 4 поражения.
УНИКС в следующем матче примет саратовский «Автодор», а ЦСКА на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». Игры пройдут 3 января.