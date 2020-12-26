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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА победил УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

КАЗАНЬ, 26 дек — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты московского ЦСКА выиграли у казанского УНИКСа в матче Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в субботу в Казани и завершилась победой армейцев со счетом 83:76 (18:17, 22:24, 18:16, 25:19). Самым результативным игроком матча стал Айзея Кэнэн из УНИКСа, который набрал 36 очков. В составе ЦСКА Майк Джеймс набрал 22 очка, Торнике Шенгелия сделал дабл-дабл — 18 очков, 12 подборов.

Армейцы одержали восьмую победу в 10 матчах сезона, у УНИКСа — 5 побед и 4 поражения.

УНИКС в следующем матче примет саратовский «Автодор», а ЦСКА на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». Игры пройдут 3 января.

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