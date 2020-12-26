ЦСКА победил УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Встреча прошла в субботу в Казани и завершилась победой армейцев со счетом 83:76 (18:17, 22:24, 18:16, 25:19). Самым результативным игроком матча стал Айзея Кэнэн из УНИКСа, который набрал 36 очков. В составе ЦСКА Майк Джеймс набрал 22 очка, Торнике Шенгелия сделал дабл-дабл — 18 очков, 12 подборов.