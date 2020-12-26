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19:07 (мск), источник: ТАСС

Корстин: Звезды ЦСКА набрали форму, лидерство в Евролиге и Единой лиге ВТБ неслучайно

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ведущие баскетболисты ЦСКА находятся в отличной форме, поэтому лидерство армейцев в Евролиге и место в первой тройке в Единой лиге ВТБ неслучайны. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу ЦСКА в гостях обыграл казанский УНИКС в рамках Единой лиги ВТБ — 83:76.

«УНИКС для ЦСКА не самый удобный соперник, армейцы не побеждали в Казани с 2017 года, и сегодня ЦСКА было совсем не просто, только в заключительной четверти они смогли создать решающий отрыв в счете, — сказала Корстин. — УНИКС старался показать свой лучший баскетбол, а лидер казанцев Айзея Канаан вообще обновил рекорд результативности сезона в лиге ВТБ, набрав 36 очков».

«Но этого оказалось недостаточно, ЦСКА имел почти двукратное преимущество на подборе (46 против 27), а его лучшие игроки, среди которых, конечно, Майк Джеймс, сейчас находятся в отличной форме. Армейцы занимают первое место в Евролиге и идут в тройке лучших команд лиги ВТБ. В итоге сегодня мы увидели отличный матч, с нетерпением ждем 2021 год, в котором, уверена, будет еще больше хорошего и качественного баскетбола в лиге ВТБ», — отметила генеральный директор турнира.

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