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21:27 (мск), источник: Sports.Ru

У Алексея Шведа лучший матч в карьере по эффективности. С «Химками» уже все хорошо?

Или против «Пармы» не считается?

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Источник: РИА "Новости"

«Химки» гораздо опаснее, чем русская рулетка.

Когда участник сопрано решается сыграть в экстремальную игру с летальным исходом, он знает, что в револьвере из шести патронов остается всего лишь один. Сколько раз могут выстрелить «Химки» в отдельно взятой шестиматчевой серии не знает никто.

В октябре подмосковный клуб потерпел 6 поражений подряд, после чего последовали победы над ЦСКА в Лиге ВТБ и «Зенитом» в Евролиге. Казалось, после двух удачных матчей и вернувшихся в строй лидеров, «Химки» вернутся в оптимальную форму и начнут обыгрывать самых серьезных соперников. Вместо этого последовала серия из 9 поражений подряд, слухи об уходе Жеребко, Тиммы и, разумеется, Куртинайтиса.

На самом деле, спад «Химок» можно назвать переоцененным. За полтора месяца — в период с 9 ноября (игра против ЦСКА) по 26 декабря (игра против «Пармы») подопечные Римаса Куртинайтиса провели всего лишь одну игру в Единой Лиге ВТБ, да и та состоялась в Казани против УНИКСа, одного из фаворитов Еврокубка. Даже при неудачной игре, но при ином календаре неудачные серии были бы менее продолжительными.

Но болельщики верят, что цифры не врут, а поклонники подмосковной команды, видевшие себя на месте Павла Астахова, уже выгнали из клуба Алексея Шведа и начали тотальную перестройку.

Символично, что перед игрой с «Пармой» основные претензии к Шведу были связаны именно с выступлениями в Единой Лиге ВТБ. К прошедшему матчу лидер «Химок» подходил с 14 очками за игру (20-е место в Лиге) и 12,5% из-за дуги (здесь статистика сломалась). Швед провалил победную игру с ЦСКА, а во всех остальных матчах с российским защитником «Химки» проигрывали.

Команда, грозившаяся нанести химчанам 10-е поражение подряд — пермская «Парма» — самый настоящий «кот в мешке». Пермяки уже очевидно выросли из статуса аутсайдера, но при этом все еще далеки до того, чтобы претендовать на медали Единой Лиги ВТБ. И эта загадочность порой дает о себе знать: на старте этого сезона «Парма» уже обыгрывала ЦСКА в гостях (97:95) и побеждала «Локомотив-Кубань» дома (84:81). При этом в родных стенах и при живых 1300 болельщиках умудрилась проиграть разобранному «Енисею» с разницей в 17 очков (67:84).

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Попытка пермяков удивить «Химки» привела к тому, что они стали жертвой этой авантюры. Игроки Римаса Куртинайтиса вспомнили, как комфортно они могут чувствовать себя в атакующем баскетболе, и впервые в сезоне напомнили себя прошлогодних: уверенно атаковали из-за дуги, реализовывали большую часть быстрых отрывов, попадали непростые мячи и даже заставили своего наставника пару раз улыбнуться.

Разумеется, лидером парада стал Алексей Швед.

Если в матчах Евролиги российский защитник пытался меняться и копировал своих бывших одноклубников — в первых четвертях заигрывал партнеров в стиле Рубио, в середине игр показывал нестабильность имени нью-йоркского Кармело, в концовках примерял роль Хардена — то сегодня все было буднично. Во время нахождения на паркете Швед все время был с мячом, с радостью разыгрывал пик-н-роллы, а при каждой попытке оппонента ослабить хватку в защите заряжал трехочковый.

В итоге Швед записал на свой счет 28 очков, 5 подборов и 10 передач при 9/11 с игры и 7/8 из-за дуги.

Ничего исторического? Возможно. Но простая и эффективная игра Алексея привела к тому, что в конце матча в статистическом протоколе напротив графы «эффективность» у него стояла цифра 40. А это — рекорд карьеры!

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Полетело из-за дуги. Повезло с соперником. Покатило. Прошедшую игру Шведа и «Химок» можно описать многими наречиями, но до сих пор многих мучает вопрос: а теперь с подмосковной командой все хорошо?

Римас Куртинайтис на него уже ответил: после сегодняшнего матча главный тренер подмосковной команды заявил, что теперь дела пойдут в гору.

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