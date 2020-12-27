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18:32 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в 12-й раз стали обладателями Кубка Беларуси

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в 12-й раз подряд стали обладателями Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в главном финале на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» подопечные Ростислава Вергуна в упорной борьбе обыграли в овертайме хозяев турнира баскетболистов «Борисфена» с разницей в четыре очка — 83:79 (13:16, 21:9, 17:27, 19:18, 13:9). Самым результативным в составе победителей стал Роберт Лоури, набравший 25 очков.

В поединке за третье итоговое место витебский «Рубон» сегодня победил «Гродно-93» с результатом 94:75 (14:19, 19:18, 28:19, 33:19).

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В полуфинальных матчах нынешних состязаний столичные «Цмокi» разгромили гродненских баскетболистов (86:57), а «Борисфен» был сильнее витебчан (102:73).

В прошлом розыгрыше, который также проходил в Могилеве, в медальных матчах играли эти же команды. Тогда в главном финале минские «драконы» разгромили «Борисфен» — 109:65, а в матче за бронзовые медали баскетболисты «Гродно-93» победили «Рубон» — 96:88.

Больше всех Кубок Беларуси завоевывали минские «Цмокi», которые побеждали в 12 турнирах подряд, семь трофеев у «Гродно-93».

Победителем кубкового розыгрыша среди женских команд в сентябре стал «Горизонт», представляющий Минскую область, обыгравший в финале столичную команду «БДУ-Цмокi» со счетом 87:43. В поединке за бронзу баскетболистки гродненской «Олимпии» с перевесом в четыре очка одолели основной состав «Цмокi-Мiнск» — 76:72.

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