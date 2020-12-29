«Химки» проиграли «Олимпиакосу» и потерпели девятое поражение подряд в Евролиге

Самым результативным игроком встречи стал защитник греческого клуба Костас Слукас, в активе которого 25 очков. В составе «Химок» больше всех очков набрал разыгрывающий Алексей Швед — 22.

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«Химки» продлили серию поражений в Евролиге до девяти матчей и с двумя победами в 17 встречах идут на последнем, 18-м месте в турнирной таблице. Греческий клуб одержал восьмую победу в 16 матчах и поднялся на девятую строчку.