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10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
00:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Баскетболисты мадридского «Реала» победили турецкий «Анадолу Эфес» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 73:65 (13:20, 18:17, 21:14, 21:14). В составе «Реала» самым результативным стал Фабьен Козер (15 очков), у проигравших 16 баллов набрал Василие Мичич.

В другом матче игрового дня литовский «Жальгирис» на выезде победил немецкую «Альбу» — 74:71 (12:14, 19:23, 23:11, 20:23).

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