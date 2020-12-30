«Реал» обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Баскетболисты мадридского «Реала» победили турецкий «Анадолу Эфес» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Баскетболисты мадридского «Реала» победили турецкий «Анадолу Эфес» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 73:65 (13:20, 18:17, 21:14, 21:14). В составе «Реала» самым результативным стал Фабьен Козер (15 очков), у проигравших 16 баллов набрал Василие Мичич.
В другом матче игрового дня литовский «Жальгирис» на выезде победил немецкую «Альбу» — 74:71 (12:14, 19:23, 23:11, 20:23).