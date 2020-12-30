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00:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» победил «Маккаби» в матче Евролиги

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» нанесли поражение «Маккаби» (Тель-Авив) в матче 17-го тура регулярного сезона Евролиги.

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Встреча в Тель-Авиве завершилась со счетом 78:72 (18:22, 19:13, 25:17, 16:20) в пользу российского клуба. В составе «Зенита» самыми результативными стали Алекс Пойтресс (16 очков) и Матеуш Понитка (14). У хозяев 18 очков набрал Скотти Уилбекин.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит», в активе которого 10 побед в 15 встречах Евролиги, в следующем матче турнира 7 января сыграет в гостях с греческим «Панатинаикосом».

В другом матче игрового дня испанская «Баскония» на своей площадке обыграла «Валенсию» — 71:70 (17:30, 22:17, 16:11, 16:12).

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