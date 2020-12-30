«Зенит» победил «Маккаби» в матче Евролиги
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» нанесли поражение «Маккаби» (Тель-Авив) в матче 17-го тура регулярного сезона Евролиги.
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» нанесли поражение «Маккаби» (Тель-Авив) в матче 17-го тура регулярного сезона Евролиги.
Встреча в
«Зенит», в активе которого 10 побед в 15 встречах Евролиги, в следующем матче турнира 7 января сыграет в гостях с греческим «Панатинаикосом».
В другом матче игрового дня испанская «Баскония» на своей площадке обыграла «Валенсию» — 71:70 (17:30, 22:17, 16:11, 16:12).