«Зенит» победил «Маккаби» в матче Евролиги

Встреча в Тель-Авиве завершилась со счетом 78:72 (18:22, 19:13, 25:17, 16:20) в пользу российского клуба. В составе «Зенита» самыми результативными стали Алекс Пойтресс (16 очков) и Матеуш Понитка (14). У хозяев 18 очков набрал Скотти Уилбекин.

«Зенит», в активе которого 10 побед в 15 встречах Евролиги, в следующем матче турнира 7 января сыграет в гостях с греческим «Панатинаикосом».