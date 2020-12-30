«Химки» не планируют изменений в тренерском составе

«Много вопросов и к тренерам, и к игрокам. У нас нет никого идеального. Сейчас стоит задача подсобрать силы, головы, и вылезти из этой ямы. Мы поменяли две трети тренерского штаба, пока останемся в таком составе. Махать шашками можно всегда, и вы знаете, что мы это часто делали раньше. Сейчас надо еще раз взвесить все возможности», — сказал Голубков.

Также глава клуба заявил, что ситуация, в которой оказались «Химки», является неожиданной для всех. Напомним, «Химки» одержали две победы в семнадцати матчах регулярного чемпионата Евролиги. В Единой лиге ВТБ у подмосковного клуба — четыре победы в девяти матчах. В декабре «Химки» покинули три ассистента Римаса Куртинайтиса, штаб литовца пополнили Андрей Мальцев и Александар Трифунович.

«Ситуация ужасная, сезон

очень-очень

плохой. Для всех неожиданно ужасный сезон, я бы сказал. Таких результатов ничто не предвещало, никто такого не ждал, конечно. Сейчас мы пытаемся точечно корректировать ситуацию, но понятно, что многие моменты запущены, и все зашло уже довольно далеко», — сказал Голубков.

Голубков считает, что «преждевременно рассуждать» на тему происходящего с командой. «Задача в том, чтобы команда вспомнила, что главное для нее — это спорт, победы, игра на максимальных возможностях. Только играя на максимальных возможностях, можно добиться результата, а шалтай-болтай здесь не проканывает», — отметил он.