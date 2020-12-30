Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Швейцария U20
Германия U20
02
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
Россия U20
Швеция U20
Футбол. Зарубежный
30.12
Эльче
Реал
11
Футбол. Зарубежный
30.12
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
00
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
30.12
Финляндия U20
Словакия U20
60
Футбол. Зарубежный
30.12
Атлетико
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
30.12
Сельта
Уэска
21
Хоккей. КХЛ
30.12
Витязь
ХК Динамо
15
Хоккей. КХЛ
30.12
Сочи
Северсталь
62
Хоккей. КХЛ
30.12
Йокерит
СКА
21
Хоккей. КХЛ
30.12
Динамо Мн
Нефтехимик
45
Футбол. Зарубежный
30.12
Гранада
Валенсия
21
Хоккей. КХЛ
30.12
Торпедо НН
Локомотив
65
Хоккей. КХЛ
30.12
Барыс
Металлург Мг
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
30.12
Авангард
Куньлунь
Б
34
Хоккей. КХЛ
30.12
Спартак
Динамо Р
25
Все события
Фоторепортажи
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
30 декабря, источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» потерпела третье поражение подряд в Евролиге

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над испанской «Барселоной» в матче 17-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 90:77 (22:26, 21:19, 27:10, 20:22). В составе хозяев паркета Уэйд Болдуин набрал 29 очков, у проигравших самым результативным стал Алекс Абринес (16 очков).

«Барселона» потерпела третье поражение подряд и занимает третье место в турнирной таблице, «Бавария» идет четвертой.

Результаты других матчей дня:

  • «Фенербахче» (Турция) — АСВЕЛ (Франция) — 81:59,
  • «Црвена Звезда» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция) — 74:71.
 Самое откровенное интервью Поветкина: дети, Усик, допинг, алкоголь
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Возрастное ограничение 18+
РПЛ опубликовала расписание матчей с 20-го по 23-й тур
«Атлетико» одержал победу в 500-м матче Симеоне на посту тренера
Евгений Плющенко рассказал о болезни Аделины Сотниковой
Россиянин обыграл Карлсена и вышел в полуфинал онлайн-турнира
Как вы следили за спортом в этом году? Проверьте себя!
Голевой пас Черышева не спас «Валенсию» от поражения в Ла Лиге
«Вашингтон» Овечкина подписал контракт с 43-летним Здено Харой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь