«Барселона» потерпела третье поражение подряд в Евролиге
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над испанской «Барселоной» в матче 17-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над испанской «Барселоной» в матче 17-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 90:77 (22:26, 21:19, 27:10, 20:22). В составе хозяев паркета Уэйд Болдуин набрал 29 очков, у проигравших самым результативным стал Алекс Абринес (16 очков).
«Барселона» потерпела третье поражение подряд и занимает третье место в турнирной таблице, «Бавария» идет четвертой.
Результаты других матчей дня: