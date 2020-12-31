ЦСКА обыграл «Милан» и одержал 12-ю победу подряд в рамках баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милана» Зак Лидай, набравший 21 очко. Три баскетболиста ЦСКА сделали дабл-дабл: Майк Джеймс (20 очков + 11 результативных передач), Никола Милутинов (17 очков + 19 подборов) и Йоханнес Фойгтманн (13 очков + 12 подборов). Милутинов установил новый рекорд Евролиги по количеству подборов в атаке за одну игру (16).
ЦСКА, выиграв 14 матчей из 17, лидирует в турнирной таблице. Армейцы одержали 12-ю победу подряд в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Итальянский клуб с девятью победами в 16 матчах занимает восьмую строчку.
В следующем матче московский клуб 7 января на выезде сыграет против испанской «Басконии». «Милан» 3 января приедет в гости к «Реалу».