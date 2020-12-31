Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетик
Реал Сосьедад
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
Россия U20
Швеция U20
ОТ
43
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Алавес
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
02:00
Швейцария U20
Германия U20
45
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22:00
Чехия U20
Австрия U20
Футбол. Зарубежный
30.12
Эльче
Реал
11
Футбол. Зарубежный
30.12
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
00
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
30.12
Финляндия U20
Словакия U20
60
Футбол. Зарубежный
30.12
Атлетико
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
30.12
Сельта
Уэска
21
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
07:55 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Милан» и одержал 12-ю победу подряд в рамках баскетбольной Евролиги

ТАСС, 31 декабря. Российский баскетбольный клуб ЦСКА на выезде одержал победу над итальянским «Миланом» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась в овертайме со счетом 91:87.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милана» Зак Лидай, набравший 21 очко. Три баскетболиста ЦСКА сделали дабл-дабл: Майк Джеймс (20 очков + 11 результативных передач), Никола Милутинов (17 очков + 19 подборов) и Йоханнес Фойгтманн (13 очков + 12 подборов). Милутинов установил новый рекорд Евролиги по количеству подборов в атаке за одну игру (16).

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА, выиграв 14 матчей из 17, лидирует в турнирной таблице. Армейцы одержали 12-ю победу подряд в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Итальянский клуб с девятью победами в 16 матчах занимает восьмую строчку.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче московский клуб 7 января на выезде сыграет против испанской «Басконии». «Милан» 3 января приедет в гости к «Реалу».

Читайте также
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Шведы наехали на наших и уступили в группе МЧМ впервые за 14 лет
«Реал» прервал серию из пяти побед в чемпионате Испании
Глава UFC хотел бы увидеть реванш между Хабибом и Макгрегором
Российскому обладателю Кубка Стэнли успешно провели операцию
Как вы следили за спортом в этом году? Проверьте себя!
47-летняя легенда бокса готовится к возобновлению карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь