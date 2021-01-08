ЦСКА проиграл «Басконии» и прервал серию из 12 побед в баскетбольной Евролиге

ЦСКА прервал серию из 12 побед подряд в Евролиге, в предыдущий раз московский клуб потерпел поражение 22 октября в гостях против сербской «Црвены Звезды» (84:86 в овертайме). Несмотря на поражение от «Басконии», ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Евролиги, одержав 12 побед в 18 матчах. «Баскония» поднялась на восьмую строчку, победив в девяти встречах при девяти поражениях.