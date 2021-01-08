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11:28 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проиграл «Басконии» и прервал серию из 12 побед в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 8 января. Баскетболисты российского ЦСКА уступили испанской «Басконии» со счетом 93:95 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Испании.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Майк Джеймс (20 очков). У «Басконии» по 18 очков набрали защитник Генри Пьерриа и форвард Акилле Полонара.

ЦСКА прервал серию из 12 побед подряд в Евролиге, в предыдущий раз московский клуб потерпел поражение 22 октября в гостях против сербской «Црвены Звезды» (84:86 в овертайме). Несмотря на поражение от «Басконии», ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Евролиги, одержав 12 побед в 18 матчах. «Баскония» поднялась на восьмую строчку, победив в девяти встречах при девяти поражениях.

В следующем матче ЦСКА 13 января примет литовский «Жальгирис», «Баскония» днем позднее в гостях встретится с турецким «Фенербахче».

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