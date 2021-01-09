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16:41 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали вторую победу в Единой лиге ВТБ, прервав серию из восьми поражений, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодняшнюю домашнюю встречу с «Нижним Новгородом» минчан начали крайне неудачно, проиграв первую четверть с разницей в десять очков. Затем хозяева заиграли гораздо сильнее и в середине третьей четверти уже вели с перевесом в 13 баллов. В самой концовке игры гости сократили разрыв до минимума, но «драконы» сумели довести матч до победы — 77:76 (12:22, 25:17, 25:17, 15:20). Самым результативным в составе победителей стал Роберт Лоури, набравший 27 очков. До этого «Цмокi» выиграли только стартовый поединок этого сезона, потом потерпели восемь поражений кряду.

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Свой следующий поединок «банковского» турнира подопечные Ростислава Вергуна проведут 17 января в Минске против польского клуба «Зелена Гура».

Также сегодня в казахстанском Нур-Султане баскетболисты местной «Астаны» победили краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» со счетом 86:82. Позже в Перми «Парма» сыграет с гостями из казанского УНИКСа.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Локомотив-Кубань» — 21 (13), ЦСКА — 20 (11), «Зенит» (Санкт-Петербург) — 19 (10), «Зелена Гура» — 19 (13), УНИКС — 18 (11).

На этой неделе «Цмокi-Мiнск» в пятом туре первого группового этапа Лиги чемпионов проиграли на выезде баскетболистам французского «Шоле» со счетом 71:89. Турнирное положение в предварительном квартете С после пяти игровых дней: «Хапоэль» (Холон, Израиль) — 8 очков, АЕК (Афины, Греция) — 8, «Шоле» (Франция) — 7, «Цмокi-Мiнск» — 7. В последнем туре 20 января чемпионы Беларуси сыграют на своей площадке с АЕКом. По итогам первого раунда во второй групповой этап выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов.

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