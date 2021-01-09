Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Сегодняшнюю домашнюю встречу с «Нижним Новгородом» минчан начали крайне неудачно, проиграв первую четверть с разницей в десять очков. Затем хозяева заиграли гораздо сильнее и в середине третьей четверти уже вели с перевесом в 13 баллов. В самой концовке игры гости сократили разрыв до минимума, но «драконы» сумели довести матч до победы — 77:76 (12:22, 25:17, 25:17, 15:20). Самым результативным в составе победителей стал Роберт Лоури, набравший 27 очков. До этого «Цмокi» выиграли только стартовый поединок этого сезона, потом потерпели восемь поражений кряду.

Свой следующий поединок «банковского» турнира подопечные Ростислава Вергуна проведут 17 января в Минске против польского клуба «Зелена Гура».

Также сегодня в казахстанском Нур-Султане баскетболисты местной «Астаны» победили краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» со счетом 86:82. Позже в Перми «Парма» сыграет с гостями из казанского УНИКСа.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Локомотив-Кубань» — 21 (13), ЦСКА — 20 (11), «Зенит» (Санкт-Петербург) — 19 (10), «Зелена Гура» — 19 (13), УНИКС — 18 (11).