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12 января, источник: БЕЛТА

Минск примет этап Европейской женской баскетбольной лиги

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня стартует очередной этап соревнований команд группы В розыгрыша Европейской женской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом матче баскетболистки «Цмокi-Мiнск» сыграют с российским клубом «Ника» из Сыктывкара. Завтра «Цмокi» встретятся с литовским «Кибиркштисом» из Вильнюса, «Ника» будет соперничать с гродненской «Олимпией», а лидеры белорусского чемпионата спортсменки «Горизонта» сыграют с латвийским ТТТ из Риги.

В новом сезоне в этой предварительной группе EWBL пока играли только белорусские команды. Баскетболистки «Горизонта» одержали две виктории, разгромив «Цмокi» — 82:43 и «Олимпию» — 68:54. Кроме того, «Цмокi-Мiнск» взяли верх над «Олимпией» с перевесом всего в три очка — 88:85. Кроме них здесь планируют сыграть российский «Ростов» и «Динамо» из Новосибирска.

В группе А выступят латвийская «Лиепая», украинский «Прометей» из Каменского, нидерландский «Амстердам», чешская «Острава», словацкие «Кошице» и «Пьештяни».

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