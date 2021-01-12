Минск примет этап Европейской женской баскетбольной лиги

В первом матче баскетболистки «Цмокi-Мiнск» сыграют с российским клубом «Ника» из Сыктывкара. Завтра «Цмокi» встретятся с литовским «Кибиркштисом» из Вильнюса, «Ника» будет соперничать с гродненской «Олимпией», а лидеры белорусского чемпионата спортсменки «Горизонта» сыграют с латвийским ТТТ из Риги.

В новом сезоне в этой предварительной группе EWBL пока играли только белорусские команды. Баскетболистки «Горизонта» одержали две виктории, разгромив «Цмокi» — 82:43 и «Олимпию» — 68:54. Кроме того, «Цмокi-Мiнск» взяли верх над «Олимпией» с перевесом всего в три очка — 88:85. Кроме них здесь планируют сыграть российский «Ростов» и «Динамо» из Новосибирска.