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12 января, источник: ТАСС

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» уступили в первом туре топ-16 Еврокубка

ТАСС, 12 января. Российский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» со счетом 79:83 проиграл французскому «Метрополитану» в домашнем матче первого тура топ-16 Еврокубка.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард краснодарской команды Кевин Херви сделал дабл-дабл (15 очков +10 подборов). Самым результативным игроком матча стал его одноклубник Миндаугас Кузминскас, в активе которого 21 очко. В составе французской команды больше всех очков набрал разыгрывающий Давид Мишино (19).

Также в группе F играют итальянский «Тренто» и сербский «Партизан». Их встреча пройдет в среду.

В следующем туре железнодорожники 20 января сыграют в гостях с «Тренто», а «Метрополитан» днем ранее примет сербский «Партизан».

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