Баскетболисты «Локомотива-Кубани» уступили в первом туре топ-16 Еврокубка

Форвард краснодарской команды Кевин Херви сделал дабл-дабл (15 очков +10 подборов). Самым результативным игроком матча стал его одноклубник Миндаугас Кузминскас, в активе которого 21 очко. В составе французской команды больше всех очков набрал разыгрывающий Давид Мишино (19).

Также в группе F играют итальянский «Тренто» и сербский «Партизан». Их встреча пройдет в среду.