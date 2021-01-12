Баскетболисты «Локомотива-Кубани» уступили в первом туре топ-16 Еврокубка
ТАСС, 12 января. Российский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» со счетом 79:83 проиграл французскому «Метрополитану» в домашнем матче первого тура топ-16 Еврокубка.
ТАСС, 12 января. Российский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» со счетом 79:83 проиграл французскому «Метрополитану» в домашнем матче первого тура топ-16 Еврокубка.
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Также в группе F играют итальянский «Тренто» и сербский «Партизан». Их встреча пройдет в среду.
В следующем туре железнодорожники 20 января сыграют в гостях с «Тренто», а «Метрополитан» днем ранее примет сербский «Партизан».