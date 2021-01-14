Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
перерыв
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
06:30
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Футбол. Зарубежный
13.01
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
13.01
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
10
Хоккей. КХЛ
13.01
Спартак
Автомобилист
01
Хоккей. КХЛ
13.01
Нефтехимик
Йокерит
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
13.01
Авангард
Торпедо НН
35
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
00:41 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» уступил «Баварии» и прервал серию из трех побед подряд в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 13 января. Российский «Зенит» на выезде уступил германской «Баварии» со счетом 80:82 в матче 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Зенита» Артурас Гудайтис, набравший 22 очка.

В турнирной таблице «Зенит» опустился на пятую строчку, в активе команды 11 побед в 17 встречах. «Бавария» поднялась на четвертое место, выиграв 12 встреч из 19. Клуб из Санкт-Петербурга прервал серию из трех побед подряд в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

В следующем матче «Зенит» 15 января примет литовский «Жальгирис», в этот же день у «Баварии» запланирована домашняя игра против мадридского «Реала». Встречу «Реал» — «Црвена Звезда», которая должна была пройти 13 января, отменили по причине того, что сербский клуб не смог прибыть в столицу Испании из-за тяжелых погодных условий.

 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Норвежцы нашли причину поражения и отыгрались в спринте
Панарин и другие. Русские готовы забрать кучу наград НХЛ
«Манчестер Сити» выиграл четвертый матч подряд в АПЛ
Источник: Алексей Березуцкий покидает ЦСКА
ЦСКА одержал очередную победу в Евролиге
Юрий Семин нашел работу
Клуб НХЛ внес россиянина в долгосрочный список травмированных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь