«Зенит» уступил «Баварии» и прервал серию из трех побед подряд в баскетбольной Евролиге

В турнирной таблице «Зенит» опустился на пятую строчку, в активе команды 11 побед в 17 встречах. «Бавария» поднялась на четвертое место, выиграв 12 встреч из 19. Клуб из Санкт-Петербурга прервал серию из трех побед подряд в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

В следующем матче «Зенит» 15 января примет литовский «Жальгирис», в этот же день у «Баварии» запланирована домашняя игра против мадридского «Реала». Встречу «Реал» — «Црвена Звезда», которая должна была пройти 13 января, отменили по причине того, что сербский клуб не смог прибыть в столицу Испании из-за тяжелых погодных условий.