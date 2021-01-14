«Зенит» уступил «Баварии» и прервал серию из трех побед подряд в баскетбольной Евролиге
ТАСС, 13 января. Российский «Зенит» на выезде уступил германской «Баварии» со счетом 80:82 в матче 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ТАСС, 13 января. Российский «Зенит» на выезде уступил германской «Баварии» со счетом 80:82 в матче 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Зенита» Артурас Гудайтис, набравший 22 очка.
В турнирной таблице «Зенит» опустился на пятую строчку, в активе команды 11 побед в 17 встречах. «Бавария» поднялась на четвертое место, выиграв 12 встреч из 19. Клуб из
В следующем матче «Зенит» 15 января примет литовский «Жальгирис», в этот же день у «Баварии» запланирована домашняя игра против мадридского «Реала». Встречу «Реал» — «Црвена Звезда», которая должна была пройти 13 января, отменили по причине того, что сербский клуб не смог прибыть в столицу Испании