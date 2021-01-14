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00:45 (мск), источник: ТАСС

УНИКС победил «Андорру» в первом туре топ-16 баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 13 января. Российский баскетбольный клуб УНИКС из Казани в гостях обыграл выступающую в чемпионате Испании «Андорру» со счетом 73:66 в матче первого тура топ-16 баскетбольного Еврокубка.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Андорры» Давид Йелинек, в активе которого 18 очков. В составе казанской команды больше всех очков набрал разыгрывающий Айзея Канаан (16).

В прошлом году УНИКС и «Андорра» также играли в одной группе на стадии топ-16 и обменялись домашними победами. УНИКС одержал четвертую победу подряд во всех турнирах, «Андорра» потерпела шестое поражение кряду (девятое в десяти играх).

Команды выступают в группе Н вместе с испанской «Гран Канарией» и черногорским клубом «Морнар Бар», встреча которых завершится позднее. В следующем туре УНИКС встретится с «Гран Канарией» 20 января, «Морнар Бар» в тот же день примет «Андорру».

Также в топ-16 играет краснодарский «Локомотив-Кубань», который во вторник со счетом 79:83 проиграл французскому «Метрополитану». В следующем туре железнодорожники 20 января сыграют в гостях с итальянским «Тренто».

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