УНИКС победил «Андорру» в первом туре топ-16 баскетбольного Еврокубка

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Андорры» Давид Йелинек, в активе которого 18 очков. В составе казанской команды больше всех очков набрал разыгрывающий Айзея Канаан (16).

В прошлом году УНИКС и «Андорра» также играли в одной группе на стадии топ-16 и обменялись домашними победами. УНИКС одержал четвертую победу подряд во всех турнирах, «Андорра» потерпела шестое поражение кряду (девятое в десяти играх).

Команды выступают в группе Н вместе с испанской «Гран Канарией» и черногорским клубом «Морнар Бар», встреча которых завершится позднее. В следующем туре УНИКС встретится с «Гран Канарией» 20 января, «Морнар Бар» в тот же день примет «Андорру».