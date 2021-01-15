Куртинайтис покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Химки»
ТАСС, 15 января. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» прекратил сотрудничество с Римасом Куртинайтисом, занимавшим пост главного тренера команды. Об этом сообщает
ТАСС, 15 января. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» прекратил сотрудничество с Римасом Куртинайтисом, занимавшим пост главного тренера команды. Об этом сообщает
Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Андрей Мальцев.
«Все те, кто любят и поддерживают “Химки” на протяжении многих лет, — болельщики, спонсоры, партнеры — не ожидали, что мы окажемся в столь непростой ситуации и наша команда будет показывать такой результат, — сказал генеральный директор клуба Павел Астахов. — Мы высоко оцениваем вклад Римаса Куртинайтиса в развитие клуба, с ним связаны лучшие страницы нашей истории, но в сложившихся обстоятельствах другого варианта у нас не было. Мы приняли решение отправить Римаса в отставку и назначить исполняющим обязанности главного тренера Андрея Мальцева».
«Это сильный российский специалист, за плечами которого и опыт работы главным тренером, и много титулов с молодежными командами, и работа под началом самых успешных европейских тренеров. Взвесив все “за” и “против”, мы решили дать Андрею Николаевичу возможность проявить себя в качестве нашего главного тренера», — добавил он.
В четверг «Химки» потерпели 12-е подряд поражение в Евролиге и с двумя победами в 20 встречах занимают последнее, 18-е место таблицы.
Куртинайтис возглавлял «Химки» с 2019 года. Ранее он тренировал подмосковный клуб с 2011 по 2016 год, в 2011 году он привел команду к победе в Единой лиге ВТБ. Также он становился победителем Кубка Европы 2012 года.