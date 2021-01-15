Куртинайтис покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Химки»

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Андрей Мальцев.

«Все те, кто любят и поддерживают “Химки” на протяжении многих лет, — болельщики, спонсоры, партнеры — не ожидали, что мы окажемся в столь непростой ситуации и наша команда будет показывать такой результат, — сказал генеральный директор клуба Павел Астахов. — Мы высоко оцениваем вклад Римаса Куртинайтиса в развитие клуба, с ним связаны лучшие страницы нашей истории, но в сложившихся обстоятельствах другого варианта у нас не было. Мы приняли решение отправить Римаса в отставку и назначить исполняющим обязанности главного тренера Андрея Мальцева».

«Это сильный российский специалист, за плечами которого и опыт работы главным тренером, и много титулов с молодежными командами, и работа под началом самых успешных европейских тренеров. Взвесив все “за” и “против”, мы решили дать Андрею Николаевичу возможность проявить себя в качестве нашего главного тренера», — добавил он.

В четверг «Химки» потерпели 12-е подряд поражение в Евролиге и с двумя победами в 20 встречах занимают последнее, 18-е место таблицы.