Баскетболистки «Горизонта» победили «Кибиркштис» в матче EWBL

Лидер предварительной группы В минский «Горизонт» одержал победу над литовским клубом «Кибиркштис» из Вильнюса со счетом 70:62.

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В первом сегодняшнем поединке аутсайдеры турнира баскетболистки гродненской «Олимпии» потерпели пятое поражение подряд, уступив соперницам из рижского ТТТ с результатом 41:79. Это третья подряд виктория клуба из латвийской столицы на минском этапе соревнований.

Вчера чемпионки Беларуси баскетболистки «Цмокi-Мiнск» проиграли ТТТ со счетом 61:82, «Кибиркштис» разгромил «Олимпию» — 61:45, а «Горизонт» победил российский клуб «Ника» из Сыктывкара с результатом 81:78.

Положение команд в группе В сейчас таково: «Горизонт» — 9 очков (5 матчей), «Цмокi-Мiнск» — 6 (5), ТТТ — 6 (3) «Ника» — 5 (3), «Кибиркштис» — 5 (3), «Олимпия» — 5 (5).