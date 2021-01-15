Баскетболистки «Горизонта» победили «Кибиркштис» в матче EWBL
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня финишировал очередной этап розыгрыша Европейской женской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня финишировал очередной этап розыгрыша Европейской женской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лидер предварительной группы В минский «Горизонт» одержал победу над литовским клубом «Кибиркштис» из Вильнюса со счетом 70:62.
В первом сегодняшнем поединке аутсайдеры турнира баскетболистки гродненской «Олимпии» потерпели пятое поражение подряд, уступив соперницам из рижского ТТТ с результатом 41:79. Это третья подряд виктория клуба из латвийской столицы на минском этапе соревнований.
Вчера чемпионки Беларуси баскетболистки «Цмокi-Мiнск» проиграли ТТТ со счетом 61:82, «Кибиркштис» разгромил «Олимпию» — 61:45, а «Горизонт» победил российский клуб «Ника» из Сыктывкара с результатом 81:78.
Положение команд в группе В сейчас таково: «Горизонт» — 9 очков (5 матчей), «Цмокi-Мiнск» — 6 (5), ТТТ — 6 (3) «Ника» — 5 (3), «Кибиркштис» — 5 (3), «Олимпия» — 5 (5).
Турнирное положение в группе А: «Пьештяни» (Словакия) — 4 очка (2 матча), «Кошице» (Словакия) — 3 (2), «Острава» — 2 (2), «Лиепая» (Латвия) — 0 (0), «Прометей» (Каменское, Украина) — 0 (0), «Амстердам» (Нидерланды) — 0 (0).