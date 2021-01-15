Баскетболисты «Зенита» дома победили «Жальгирис» в матче Евролиги
ТАСС, 15 января. Российский баскетбольный клуб «Зенит» на своем паркете переиграл литовский «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в
ТАСС, 15 января. Российский баскетбольный клуб «Зенит» на своем паркете переиграл литовский «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в
Самыми результативными игроками матча стали игроки российской команды Матеуш Понитка и Артурас Гудайтис, в активе которых по 15 очков. У литовского клуба больше всех очков набрал Томас Уолкап (12).
Петербургский клуб с 12 победами в 18 играх занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе «Жальгириса» 11 побед в 20 матчах, команда располагается на восьмой строчке. В следующем туре российская команда 21 января примет «Анадолу Эфес» из Турции, клуб из Литвы днем позднее дома сыграет с греческим «Олимпиакосом».