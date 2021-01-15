Двузначный разрыв представлялся с трудом. ЦСКА слишком легко отдал игру «Барселоне»
«Блауграна» играла без двух самых эффективных игроков, но не сломалась. Ко всем проблемам «армейцев» добавилась еще и травма Джеймса.
«Блауграна» играла без двух самых эффективных игроков, но не сломалась. Ко всем проблемам «армейцев» добавилась еще и травма Джеймса.
ЦСКА против «Барселоны» — главное противостояние нынешнего сезона. Игру в Москве ждали, чтобы узнать кто прямо сейчас лучшая команда континента. Испанцы очень мощно начали сезон и в первом же матче обыграли москвичей дома. В той игре, правда, не было центрового Николы Милутинова, который к концу 2020 набрал такой ход, что абсолютно справедливо получил от Евролиги приз самому ценному игроку месяца. «Барса» же приехала в Россию без своих главных «больших» Николы Миротича и Брэндона Дэвиса, двух лидеров команды по рейтингу эффективности.
Именно поэтому в стартовой пятёрке каталонцев нынче выходит украинец Артём Пустовой. Но даже без двух звёзд состав
Один из тех, кому литовский коуч доверяет в нападении —
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.
Активность Хиггинса обуславливалась ещё тем, что Ника Калатеса плотно прикрыли. С первых минут матча на защиту против грека был отправлен Никита Курбанов. Капитан ЦСКА универсален и способен действовать на любой позиции, поэтому мало кто удивился, когда он обокрал плеймейкера в центре площадке и забил сверху. Ещё оставалось играть чуть меньше четырёх минут в первой четверти, но разница в семь очков заставила тренера гостей просить судейский столик о
Экспрессивность литовского наставника «Барселоны» известна давно. Собственно, ещё в бытность игроком он вёл себя также эмоционально. Возможно, именно поэтому общение с командой в перерывах получается у него таким действенным.
Сразу после минутного разговора Алекс Абринес разродился двумя дальними попаданиями, но к счастью для хозяев Торнике Шенгелия ответил своей «трёхой». Вдобавок ко всему очень эффективно действовал Милутинов, забив все четыре своих средник попытки.
«Армейцы» старались максимально давить на соперника габаритами. И такая тактика давала свои плоды. Уже во второй четверти Джоэл Боломбой после передачи Яниса Стрелниекса выловил мяч над кольцом и вколотил сверху, не заметив сопротивления 218-сантиметрового Пустового. Лучший момент матча. Без вариантов.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.
Сразу после данка Боломбоя в быстром отрыве сверху забил Семён Антонов. Пусть не так эффектно, как его партнёр секундами ранее, но зато разница достигла двузначного значения «+11».
ЦСКА выигрывал подбор. Очень грамотно распоряжался мячом в нападении. Достойно выглядел в защите, не давая сопернику забивать лёгкие мячи. Но именно после самой крупной разницы началось движение вниз. Сначала гости очень быстро смогли организовать рывок, который через пару минут привёл к тому, что на табло горели цифры 40:40. На большой перерыв «Барса» ушла с минимальным преимуществом в счёте, но надежда хозяев была на магию Майка Джеймса, попавшего свой первый дальний бросок во второй половине второй четверти. А это всегда хороший знак.
Вторая половина только началась, а Джеймс уже лежал на паркете, хмурясь от боли. Американский защитник очень неудачно столкнулся коленями с Роналдсом Шмитсом. Следом по голове от Калатеса получил Милутинов. Итудис пытался узнать у арбитров почему в ситуации с Курбановым, когда он невинно фолит в центре площадки, тому дают неспортивный фол, а после ударов его парней никто из судей даже не думает идти и «смотреть кино». Но греческого коуча «армейцев» не услышали. Вдобавок ко всему разыгрался Адам Ханга. Именно после его попадания через длиннющие руки Боломбоя разница в счёте достигла 9 очков в пользу «Барсы». К тому моменту счёт в четверти был 11:3 не в пользу москвичей.
Джеймс, попросивший было замену
Хиллиард старался компенсировать свои промахи
ЦСКА проигрывает 75:88, реализовав всего 4 дальних броска за матч из 21 попытки. Двузначное поражение от «Барселоны» без Миротича и Дэвиса представлялось с трудом. Не говоря уже про двузначный разрыв в счёте. Но несмотря на поражение клуб из России
Марат Арасланов