Ватутин: Поражение от «Барселоны» остудит головы всем, кто видел ЦСКА в финале Евролиги

В пятницу ЦСКА уступил «Барселоне» со счетом 75:88 в домашнем матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Спасибо зрителям за отличную поддержку, приятно было услышать с трибун после матча “Верим в команду”, — сказал Ватутин. — Сегодня “Барса” объективно была сильнее. Конечно, шансы у нас были, но как только мы поднимали голову, “Барселона” наказывала. Трудно выиграть, когда ты забиваешь четыре трехочковых, а соперник — 12».

«Нам не хватило созидателей, игроков, способных создать ситуацию для партнеров, мы действовали зачастую прямолинейно», — добавил президент ЦСКА.

В турнирной таблице ЦСКА сохранил лидерство с 15 победами в 20 играх. «Барселона» располагается на второй строчке, в активе команды 14 побед в 20 матчах.