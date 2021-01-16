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11:39 (мск), источник: Sports.Ru

«Пока у нас были силы, мы доминировали». ЦСКА влетел «Барселоне», но не расстроился

75:88 в Москве. Но предлагается объяснение.

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Источник: РИА "Новости"

После того как в конце третьей четверти разрыв составил 11 очков, стало понятно, что ЦСКА в этот день может спасти лишь гениальная выдумка Итудиса.

Главный тренер большую часть матча воевал с вечно сползающим одеялом: при стандартной пятерке атака армейцев вставала намертво, когда он пытался сыграть в три маленьких — «Барселона» находила уязвимость в защитных порядках и била в нее, когда он корректировал защиту — мяч все равно доводили до снайперов, которые не прощали.

Наконечником с противоположной стороны выступал известный в нашей местности Кори Хиггинс, который в зоне был настолько эффективен, что почудилось, будто он завалил очков 40. Но нет, всего лишь 25.

Источник: РИА "Новости"

Со стороны все это выглядело очень неприятно, даже с учетом того, что у ЦСКА не хватает Клайберна и Хэккетта. Не потому, что гости тоже не привезли Миротича и Дэвиса, а потому, что ужасный процент попадания с дистанции (в этот раз — 4 из 21) может и не быть случайностью: красно-синие и в прошлом матче с «Барселоной» выдали 8 из 27, а Майку Джеймсу было столь же некомфортно от залезшего к нему под майку Калатеса.

Но Димитрис Итудис не только не устраивал часовых сессий в послематчевой раздевалке, но и вообще выступил крайне оптимистично.

«Игра, по сути, шла так, — объяснил он. — До тех пор, пока у нас были силы, пока мы были свежи, мы доминировали. Мы начали матч хорошо, но усталость была не на нашей стороне.

Где-то за 4,5 минуты до перерыва в нашей игре случился провал, мы проиграли отрезок 4:13, совершили три потери и получили мячи в свое кольцо. В целом у нас не так много было потерь в матче, но тогда каждая потеря оборачивалась набранными очками для соперника.

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Мы боролись в этом матче, показали лучшие цифры по подборам, по передачам, по потерям, у нас лучше рейтинг эффективности. Но мы реализовали только 4 трехочковых из 21, это не наш показатель.

Так вышло, что эту сдвоенную неделю «Барселона» провела в Москве. Это означает, что им не нужно было никуда ехать, садиться в самолет, не спать после игры. И у них был на один день отдыха больше, чем у нас. Понятно, что так решила жеребьевка. Учитывая, что у них очень сильная команда, а у нас не хватало важных игроков и мы не попадали, мы не сумели лучше сыграть в атаке. Мы поменяли очень много вещей в нашей игре, сочетания, защиту, но нам пришлось отыгрываться большую часть матча.

Источник: РИА "Новости"

Матч действительно оказался уникальным: ЦСКА превзошел соперника на подборах (42−35), совершил меньше потерь (7 против 13), чаще вынуждал фолить (25 против 19) и имел на целых 13 владений больше.

Проиграть в такой ситуации практически невозможно.

Но ЦСКА никак не мог наладить контакт с кольцом.

Майк Джеймс и Дэрран Хиллиард на двоих выбросили 1 из 12 трехочковых.

Хиллиарду еще и пришлось взять на себя больше функций по розыгрышу мяча и чаще атаковать с ведения. И все это закончилось тем, что у него 5 из 15 двухочковых.

Стрелниекс помог нападению, но не набранными очками — 1 из 3 в проходах, 0 из 2 из-за дуги.

Шенгелия выдал очередную неэффективную игру — 2 из 6 под щитом, 3 из 6 с линии.

Фогтманн до смешного не мог попасть из-под кольца — 0 и 4.

Итудис бросал на паркет невиданные сочетания, например, с Фогтманном на месте третьего номера (к третьему Антонову уже привыкли), был вынужден из-за повреждения Джеймса провести отрезок с Хоменко в качестве разыгрывающего стартеров (тот просто отдавал от греха подальше Хиллиарду), выпустил вроде бы атакующего монстра — пятерку Стрелниекс-Джеймс-Хиллиард-Фогтманн-Боломбой.

Но так все и уперлось в эти 4 из 21.

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Тогда как у «Барселоны» залетало все, в том числе от не самых очевидных персонажей.

Именно поэтому, помимо сетования на разницу в отдыхе, оба тренера свели все к богатой аналитике «попал/не попал».

«Да, они атаковали Стрелниекса, но мы после этого поменяли защиту и у нас все получалось, — подчеркнул Итудис. — Мы тоже атаковали определенных людей, но только мы выбросили 4 из 21, а у них Ханга остается против Боломбоя и забивает, Ник Калатес (33% по сезону) два раза подряд попадает из-за дуги, и у них с Абринесом оказывается 8 из 14. Тогда как у Майка 1 из 6, у них двоих с Дэрраном — 1 из 12. Это и составило разницу».

«К счастью, мы все попали сегодня, — согласился Шарунас Ясикявичюс. — Баскетбол вообще гораздо проще, когда команда попадает».

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Филипп Прокофьев

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