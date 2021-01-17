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17:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зелёна-Гура» обыграла «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

В Минске в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» принимал «Зелёна-Гуру».

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Источник: РИА "Новости"

Хозяева паркета в первой четверти завладели инициативой и к первому перерыву повели с разницей в 13 очков — 25:12. К большому перерыву минчане увеличили преимущество до 17 очков — 48:31.

В третьем игровом отрезке «Зелёна-Гуре» удалось совершить рывок в 14 очков и практически полностью нивелировать отставание, а в решающем периоде польская команда оказалась сильнее и сумела вырвать победу — 80:75.

Самым результативным в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 23 очка. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Янис Берзиньш. В «Цмоки-Минск» 14 очков на счету Роберта Лоури. Дабл-дабл в составе минчан оформил Дерек Кук, набравший 12 очков и совершивший 16 подборов.

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