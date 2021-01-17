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17:49 (мск), источник: ТАСС

«Химки» проиграли УНИКСу в первом матче после увольнения Куртинайтиса

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» со счетом 87:93 уступил казанскому УНИКСу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Химок» Алексей Швед, набравший 33 очка. 15 января подмосковный клуб прекратил сотрудничество с главным тренером Римасом Куртинайтисом, командой руководит Андрей Мальцев.

В предыдущей встрече между этими командами, который прошел 22 ноября в Казани, победу также одержал УНИКС (83:76).

Подмосковный клуб одержал пять побед в одиннадцати встречах Единой лиги ВТБ и занимает восьмое место в таблице. На счету казанцев девять побед и четыре поражения, они идут третьими.

В следующем матче Единой лиги ВТБ УНИКС 23 января сыграет в гостях с «Нижним Новгородом». «Химки» 1 февраля встретятся на выезде с пермской «Пармой».

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