«Химки» проиграли УНИКСу в первом матче после увольнения Куртинайтиса

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Химок» Алексей Швед, набравший 33 очка. 15 января подмосковный клуб прекратил сотрудничество с главным тренером Римасом Куртинайтисом, командой руководит Андрей Мальцев.

В предыдущей встрече между этими командами, который прошел 22 ноября в Казани, победу также одержал УНИКС (83:76).

Подмосковный клуб одержал пять побед в одиннадцати встречах Единой лиги ВТБ и занимает восьмое место в таблице. На счету казанцев девять побед и четыре поражения, они идут третьими.