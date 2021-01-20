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20 января, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли АЕКу в матче Лиги чемпионов

Подопечные Ростислава Вергуна проиграли на площадке минского «Фалькон клуба» греческому АЕКу из Афин со счетом 90:95 (16:20, 17:20, 22:27, 35:28).

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Источник: РИА "Новости"

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» не сумели пробиться во второй групповой этап розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем матче соревнований в группе С подопечные Ростислава Вергуна проиграли на площадке минского «Фалькон клуба» греческому АЕКу из Афин со счетом 90:95 (16:20, 17:20, 22:27, 35:28). Самым результативным в составе хозяев стал Дерек Кук, набравший 19 очков. В первом круге группового этапа минчане проиграли АЕКу в греческой столице с результатом 69:95. Кроме того, «драконы» обменялись победами с французским «Шоле» — 82:75 (дома) и 71:79 (в гостях) и израильским «Хапоэлем» из Холона — 79:69 (в гостях) и 71:75 (дома).

В другом поединке 6-го тура баскетболисты «Шоле» проиграли на своей арене «Хапоэлю» — 71:89.

Итоговое положение команд в квартете С: «Хапоэль» — 10 очков, АЕК — 10, «Шоле» — 8, «Цмокi-Мiнск» — 8.

Во второй групповой этап чемпионской Лиги выходят две лучшие команды. Путевки туда, кроме АЕКа и «Хапоэля», уже завоевали испанские клубы «Сарагоса», «Тенерифе» и «Бургос», за который выступает белорусский форвард Максим Салаш, чешский «Нимбурк», французский «Страсбург», итальянские «Бриндизи» и «Сассари», российский «Нижний Новгород», немецкий «Бамберг», турецкие «Анкара» и «Бурса». Остальные участники определятся на следующей неделе после заключительных встреч в группах E, F и G.

Жеребьевка второго раунда состоится 2 февраля, а сами матчи в группах пройдут в марте. По два лучших клуба из четырех квартетов попадут в решающий этап Лиги чемпионов — «Финал восьми», который планируется провести в начале мая. Победителем прошлого розыгрыша стал «Бургос», обыгравший в финале АЕК со счетом 85:74. -0-

Фото Дениса Костюченко.

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