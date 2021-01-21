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01:03 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» проиграли два матча из двух в топ-16 Еврокубка

ТАСС, 21 января. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» со счетом 84:96 проиграл итальянскому «Тренто» в гостевом матче второго тура топ-16 Еврокубка.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком стал форвард итальянской команды Люк Майе, на его счету дабл-дабл из 25 очков и 15 подборов. В составе российского клуба больше всех очков набрал защитник Джордан Кроуфорд — 20.

«Локомотив» уступал по ходу второй четверти с разницей в 28 очков, затем команда вернулась в игру, выиграв третью четверть со счетом 32:13, в начале четвертой четверти отставание сократилось до двух очков, но затем «Тренто», занимающий десятое место в чемпионате Италии, вернул себе двузначное преимущество.

После двух туров в группе F лидирует французский «Метрополитан» (2 победы), далее идут сербский «Партизан» (1), «Тренто» (1) и «Локомотив-Кубань» (0). Команды проведут двухкруговой турнир. Два лучших коллектива выйдут в четвертьфинал, игры которого запланированы на конец марта. В следующем туре железнодорожники 27 января примут «Партизан».

Также в топ-16 второго по значимости международного европейского турнира выступает казанский УНИКС, ранее в среду одержавший победу над испанской «Гран-Канарией» и возглавляющий таблицу группы H.

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