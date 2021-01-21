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22:16 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» обыграл «Анадолу Эфес» и поднялся на третье место в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 21 января. Российский баскетбольный клуб «Зенит» победил на своей площадке турецкий «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 85:78.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным стал игрок гостей Василие Мичич, который набрал 23 очка. У петербуржцев больше всех очков в активе Уилла Томаса (14). Дабл-дабл на счету форварда «Зенита» Артураса Гудайтиса (11 очков + 10 подборов).

В турнирной таблице Евролиги «Зенит» занимает третье место, одержав 13 побед в 19 матчах. Лидирует российский ЦСКА (15 побед в 20 играх). Турецкий клуб идет десятым с 10 поражениями в 21 встрече.

«Зенит» в следующем туре сыграет 26 января в гостях с занимающей второе место «Барселоной», «Анадолу Эфес» встретится в тот же день дома с сербской «Црвеной Звездой».

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