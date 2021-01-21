«Зенит» обыграл «Анадолу Эфес» и поднялся на третье место в баскетбольной Евролиге

Самым результативным стал игрок гостей Василие Мичич, который набрал 23 очка. У петербуржцев больше всех очков в активе Уилла Томаса (14). Дабл-дабл на счету форварда «Зенита» Артураса Гудайтиса (11 очков + 10 подборов).

В турнирной таблице Евролиги «Зенит» занимает третье место, одержав 13 побед в 19 матчах. Лидирует российский ЦСКА (15 побед в 20 играх). Турецкий клуб идет десятым с 10 поражениями в 21 встрече.