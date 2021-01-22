«Химки» проиграли 13-й матч подряд в баскетбольной Евролиге

sБольше всех очков в матче набрал Константинос Митроглу из «Панатинаикоса» (29). На его счету дабл-дабл, он сделал 12 подборов. Самым результативным у подмосковной команды стал Джордан Микки, набравший 25 очков.

Встречу из-за травм пропустили игроки «Химок» Алексей Швед, Янис Тимма, Девин Букер, Егор Вяльцев, Йонас Жеребко и Грег Монро.

Матч стал вторым для команды под руководством исполняющего обязанности главного тренера Андрея Мальцева. Бывший наставник команды Римас Куртинайтис был отправлен в отставку 15 января.

«Химки» проиграли 13-ю встречу главного европейского турнира кряду и с двумя победами в 21 матче занимают последнее, 18-е место турнирной таблицы. «Панатинаикос» располагается на 14-й строчке, одержав седьмую победу в 20 встречах.