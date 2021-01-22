ЦСКА с разницей в 6 очков проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги

Армейцы проиграли последнюю четверть с разницей в 9 очков и в итоге уступили со счетом 83:89 (21:15; 17:23; 28:25; 17:26).

Лучшим игроком встречи стал баскетболист «Фенербахче» Ян Веселы, набравший 24 очка. У ЦСКА самым результативным стал Торнике Шенгелия (18).