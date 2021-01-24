Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Калеву» в матче Единой лиги ВТБ

В предыдущих встречах обе команды в основном проигрывали и сегодня стремились добиться победы. Это удалось гостям из эстонской столицы, которые в решающие моменты игры были чуть успешнее хозяев — 80:72 (18:18, 17:15, 21:16, 24:23). Самым результативным в составе минчан стал Андрей Стабровский, набравший 16 очков.

Также сегодня в Красноярске еще один аутсайдер местный «Енисей» сумел добыть свою вторую победу в сезоне, одолев казахстанскую «Астану» из Нур-Султана с преимуществом в один балл — 77:76.

Положение в лидирующей группе «банковского» турнира сейчас таково: УНИКС (Казань) — 24 очка (14 матчей), «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 23 (14), «Зенит» (Санкт-Петербург) — 23 (12), «Зелена Гура» — 23 (15), ЦСКА (Москва) — 22 (12). Минские «Цмокi» имеют в своем активе 14 баллов и находятся на 12-м месте.

Два следующих матча «драконы» также проведут у себя дома — 31 января с УНИКСом и 7 февраля с «Зенитом».