Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:15
Вест Бромвич Альбион
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:15
Саутгемптон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:00
Ньюкасл Юнайтед
Лидс
12
Футбол. Зарубежный
21:00
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
23
Хоккей. НХЛ
27.01
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
27.01
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
27.01
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
27.01
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
27.01
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
27.01
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
27.01
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
27.01
Миннесота Уайлд
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
27.01
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
27.01
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
27.01
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
27.01
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
27.01
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
27.01
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
35
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Трактор
23
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Нефтехимик
64
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Салават Юлаев
12
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
23:01 (мск), источник: ТАСС

«Химки» проиграли 14-й матч подряд в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 26 января. Российский баскетбольный клуб «Химки» проиграл германской «Баварии» со счетом 93:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Химок» Алексей Швед, оформивший дабл-дабл. В его активе 30 очков и 11 результативных передач. У «Баварии» больше всех очков набрал защитник Ник Вейлер-Бэбб — 25.

«Химки» проиграли 14-ю встречу главного европейского турнира кряду. Рекорд по количеству поражений подряд в Евролиге принадлежит турецкому «Галатасараю», в сезоне-2015/16 команда из Стамбула проиграла 15 матчей кряду.

Подмосковный клуб с двумя победами в 22 матчах занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги. «Бавария» располагается на шестой строчке, одержав 13-ю победу.

В следующем туре российский клуб 28 января примет турецкий «Фенербахче», «Бавария» на следующий день в гостях сыграет с московским ЦСКА.

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
Томас Тухель возглавил футбольный клуб «Челси»
«Спартак» объявил об уходе нападающего в хорватский клуб
ЦСКА сделал предложение «Эвертону» по форварду сборной Турции
«Арсенал» попросил УЕФА перенести матч Лиги Европы с «Бенфикой»
Биатлонистка Подчуфарова объявила о вынужденном возвращении в РФ
Робин Ван Перси призвал голландцев остановить погромы
Сульшер прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда из «Челси»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь