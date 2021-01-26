«Химки» проиграли 14-й матч подряд в баскетбольной Евролиге
ТАСС, 26 января. Российский баскетбольный клуб «Химки» проиграл германской «Баварии» со счетом 93:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
ТАСС, 26 января. Российский баскетбольный клуб «Химки» проиграл германской «Баварии» со счетом 93:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Химок» Алексей Швед, оформивший
«Химки» проиграли 14-ю встречу главного европейского турнира кряду. Рекорд по количеству поражений подряд в Евролиге принадлежит турецкому «Галатасараю», в сезоне-2015/16 команда из Стамбула проиграла 15 матчей кряду.
Подмосковный клуб с двумя победами в 22 матчах занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги. «Бавария» располагается на шестой строчке, одержав 13-ю победу.
В следующем туре российский клуб 28 января примет турецкий «Фенербахче», «Бавария» на следующий день в гостях сыграет с московским ЦСКА.