«Химки» проиграли 14-й матч подряд в баскетбольной Евролиге

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Химок» Алексей Швед, оформивший дабл-дабл. В его активе 30 очков и 11 результативных передач. У «Баварии» больше всех очков набрал защитник Ник Вейлер-Бэбб — 25.

«Химки» проиграли 14-ю встречу главного европейского турнира кряду. Рекорд по количеству поражений подряд в Евролиге принадлежит турецкому «Галатасараю», в сезоне-2015/16 команда из Стамбула проиграла 15 матчей кряду.

Подмосковный клуб с двумя победами в 22 матчах занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги. «Бавария» располагается на шестой строчке, одержав 13-ю победу.