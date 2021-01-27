«Химки» преобразились в лучшую сторону под руководством нового главного тренера Андрея Мальцева
Подмосковный клуб постарается прервать 7-матчевую победную серию «Фенербахче», который на прошлой неделе огорчил ЦСКА в Москве.
Подмосковный клуб постарается прервать 7-матчевую победную серию «Фенербахче», который на прошлой неделе огорчил ЦСКА в Москве.
Подмосковный клуб постарается прервать 7-матчевую победную серию «Фенербахче», который на прошлой неделе огорчил ЦСКА в Москве.
Сезон-2020/2021 для «Химок» получается очень сложным. На старте регулярного чемпионата Евролиги команда пострадала от травм ряда ведущих игроков ротации и вспышки коронавируса. Но даже в таких неблагоприятных обстоятельствах подмосковный клуб в неполном составе зачастую навязывал достойное сопротивление
Чего только стоит выездная встреча с мадридским «Реалом» (85:94), когда «Химки» были вынуждены играть ввосьмером, в том числе задействовав на площадке дебютантов Евролиги Владислава Одинокова, Ивана Евстигнеева и Владислава Шарапова. Проигрыш с однозначной разницей звёздной команде, в которой было пять участников последнего финала чемпионата мира (Серхио Льюль, Руди Фернандес, Факундо Кампаццо, Николас Лапровиттола, Габриэль Дэк) можно считать более чем достойным итогом.
В первой трети регулярки «Химкам» часто откровенно не хватало удачи. Игры с «Панатинаикосом» (76:78), «Маккаби» (87:89 ОТ) и «Баварией» (77:80) были близкими и вполне могли завершиться в пользу подмосковного клуба, но в решающий момент фортуна улыбалась соперникам. В той же встрече с «Маккаби» неожиданно прорвало преимущественно малозаметного баскетболиста израильского клуба Тайлера Дорси (26 очков, 8/12 трёхочковых), у которого залетало буквально всё с дальней дистанции.
В конечном счёте столь сложное начало сезона может оказать деморализующее влияние на любую команду. «Химки» не смогли избежать такой участи. Главный тренер Римас Куртинайтис получил большой кредит доверия, но
Исполняющим обязанности был назначен Андрей Мальцев, который за последний год совершил крутой скачок — от работы с молодёжкой до руководства
На момент вступления Мальцева в должность турнирный баланс «Химок» составлял неутешительный показатель 2−17. Было понятно, что шансов попасть в
При новом тренере произошли некоторые значимые перестановки в составе. «Химки» расстались с Грегом Монро и Йонасом Жеребко в связи с обстоятельствами, сложившимися в личной жизни баскетболистов. Пополнил состав команды форвард сборной России Евгений Валиев, который в последнем матче с «Баварией» (93:95) получил приличное игровое время (21 минута) и вполне неплохо себя проявил (5 очков, 2/2 очковых, 6 подборов, 8 баллов рейтинга эффективности).
Кроме того, в том же матче с «Баварией» Мальцев не побоялся доверить минуты 21-летнему форварду Владиславу Шарапову. Неделей ранее в игре с «Панатинаикосом» (78:94) в Афинах на паркет вышли Шарапов, Одиноков и Дмитрий Кадошников.
Мальцев с ходу показал, что не боится принимать смелые решения. «Химки» зашли в напряжённую концовку с «Баварией», которая недавно находилась в топ-4 турнирной таблицы, уверенно обыгрывала «Барселону» и до сих пор остаётся реальным претендентом на получение преимущества домашней площадки в
При этом Алексей Швед остаётся первой опцией команды. В игре с «Баварией» защитник оформил мощный
Пока под руководством Мальцева «Химки» проиграли УНИКСу (87:93), «Панатинаикосу» (78:94) и «Баварии» (93:95). Планомерный прогресс нельзя не отметить, несмотря на поражения. В первую очередь стоит сказать про защиту. Да, «Химки» пропускали 90+, однако в играх с «Баварией» и УНИКСом в концовке были тактические фолы и штрафные, что сказалось на результативности соперника. Просто на паркете стала видна жёсткость «Химок» в обороне и общее желание выкладываться в этом аспекте. Рано или поздно это принесёт плоды на паркете и конвертируется в положительный результат.
«Бавария» не без доли везения
«Фенербахче» (12−10) уже вплотную приблизился к тому, чтобы ворваться в зону