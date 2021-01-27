«Химки» преобразились в лучшую сторону под руководством нового главного тренера Андрея Мальцева

Подмосковный клуб постарается прервать 7-матчевую победную серию «Фенербахче», который на прошлой неделе огорчил ЦСКА в Москве.

Сезон-2020/2021 для «Химок» получается очень сложным. На старте регулярного чемпионата Евролиги команда пострадала от травм ряда ведущих игроков ротации и вспышки коронавируса. Но даже в таких неблагоприятных обстоятельствах подмосковный клуб в неполном составе зачастую навязывал достойное сопротивление топ-клубам Старого Света.

Чего только стоит выездная встреча с мадридским «Реалом» (85:94), когда «Химки» были вынуждены играть ввосьмером, в том числе задействовав на площадке дебютантов Евролиги Владислава Одинокова, Ивана Евстигнеева и Владислава Шарапова. Проигрыш с однозначной разницей звёздной команде, в которой было пять участников последнего финала чемпионата мира (Серхио Льюль, Руди Фернандес, Факундо Кампаццо, Николас Лапровиттола, Габриэль Дэк) можно считать более чем достойным итогом.

В первой трети регулярки «Химкам» часто откровенно не хватало удачи. Игры с «Панатинаикосом» (76:78), «Маккаби» (87:89 ОТ) и «Баварией» (77:80) были близкими и вполне могли завершиться в пользу подмосковного клуба, но в решающий момент фортуна улыбалась соперникам. В той же встрече с «Маккаби» неожиданно прорвало преимущественно малозаметного баскетболиста израильского клуба Тайлера Дорси (26 очков, 8/12 трёхочковых), у которого залетало буквально всё с дальней дистанции.



В конечном счёте столь сложное начало сезона может оказать деморализующее влияние на любую команду. «Химки» не смогли избежать такой участи. Главный тренер Римас Куртинайтис получил большой кредит доверия, но всё-таки исправить положение не смог. Были периодические вспышки вроде побед над «Зенитом» (88:83) в Евролиге и ЦСКА (86:78) в Единой лиге ВТБ, но общая картина оставалась невзрачной. После крупного поражения от «Анадолу Эфеса» (60:77) в 19-м туре Евролиги литовский специалист покинул команду.



Исполняющим обязанности был назначен Андрей Мальцев, который за последний год совершил крутой скачок — от работы с молодёжкой до руководства топ-командой Евролиги и Единой лиги ВТБ. Ещё несколько месяцев назад Мальцев наверняка даже не думал о таком повороте событий, но сложные времена часто предоставляют большие возможности. Андрей Николаевич свой шанс получил и собирается им воспользоваться.

На момент вступления Мальцева в должность турнирный баланс «Химок» составлял неутешительный показатель 2−17. Было понятно, что шансов попасть в плей-офф Евролиги уже нет. При этом доигрывать сезон спустя рукава и не стремиться изменить ситуацию в лучшую сторону — тоже не вариант. Команде было нужно свежее дыхание. Мальцев руководит «Химками» неполные две недели. Позитивные сдвиги сразу стали заметны.

При новом тренере произошли некоторые значимые перестановки в составе. «Химки» расстались с Грегом Монро и Йонасом Жеребко в связи с обстоятельствами, сложившимися в личной жизни баскетболистов. Пополнил состав команды форвард сборной России Евгений Валиев, который в последнем матче с «Баварией» (93:95) получил приличное игровое время (21 минута) и вполне неплохо себя проявил (5 очков, 2/2 очковых, 6 подборов, 8 баллов рейтинга эффективности).



Кроме того, в том же матче с «Баварией» Мальцев не побоялся доверить минуты 21-летнему форварду Владиславу Шарапову. Неделей ранее в игре с «Панатинаикосом» (78:94) в Афинах на паркет вышли Шарапов, Одиноков и Дмитрий Кадошников.

Мальцев с ходу показал, что не боится принимать смелые решения. «Химки» зашли в напряжённую концовку с «Баварией», которая недавно находилась в топ-4 турнирной таблицы, уверенно обыгрывала «Барселону» и до сих пор остаётся реальным претендентом на получение преимущества домашней площадки в плей-офф. В тактических соображениях Мальцев снял с игры Алексея Шведа за 16 секунд до сирены — Вячеслав Зайцев вышел на защитное владение. А за три секунды до конца (когда ещё оставался теоретический шанс на спасение) исполняющий обязанности главного тренера выпустил на паркет 203-сантиметрового Шарапова, чтобы увеличить возможности в борьбе за подбор.



При этом Алексей Швед остаётся первой опцией команды. В игре с «Баварией» защитник оформил мощный дабл-дабл из 32 очков и 11 передач при рейтинге эффективности 31 балл. В целом в индивидуальном плане сезон Евролиги для Алексея складывается солидно — 18,9 очка (второе место в Евролиге), 8,0 передачи (лучший результат турнира) при индексе полезности 19,4 балла (четвёртый результат среди всех игроков Евролиги).



Пока под руководством Мальцева «Химки» проиграли УНИКСу (87:93), «Панатинаикосу» (78:94) и «Баварии» (93:95). Планомерный прогресс нельзя не отметить, несмотря на поражения. В первую очередь стоит сказать про защиту. Да, «Химки» пропускали 90+, однако в играх с «Баварией» и УНИКСом в концовке были тактические фолы и штрафные, что сказалось на результативности соперника. Просто на паркете стала видна жёсткость «Химок» в обороне и общее желание выкладываться в этом аспекте. Рано или поздно это принесёт плоды на паркете и конвертируется в положительный результат.