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21:36 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сообщил об отстранении от участия в матчах Майка Джеймса

ТАСС, 27 января. Российский баскетбольный клуб ЦСКА отстранил от тренировок и матчей американского защитника Майка Джеймса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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«22 января после окончания матча с “Фенербахче” в раздевалке команды случился инцидент с участием Майка Джеймса. В результате клубом было принято решение отстранить игрока от тренировок и матчей. Окончательное решение о будущем Джеймса в ЦСКА будет принято в ближайшие дни, также будут даны разъяснения относительно ситуации с отъездом Майка на похороны деда», — говорится в заявлении клуба.

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Джеймс является игроком ЦСКА с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура в Евролиге, один раз — лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 48 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,6 очка, делая 3,4 подбора и 4,9 передачи.

Ранее Джеймс выступал за итальянский «Милан», в составе которого становился обладателем Суперкубка Италии, лучшим снайпером Евролиги, и греческий «Панатинаикос», вместе с которым дважды выигрывал чемпионат Греции, Кубок Греции.

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