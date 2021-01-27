Шанс на плей-офф сохранён. «Локомотив-Кубань» добыл важнейшую победу над «Партизаном»

«Локомотив-Кубань» поставил себя к стенке. После двух поражений на старте Топ-16 Еврокубка игра под номером три против «Партизана» принимала важнейшее значение. Всё-таки, серьёзная травма центрового Алана Уильямса повлияла на «железнодорожников», которые начали чаще оступаться.



Американскому бигмену даже подыскали замену в виде Дрю Гордона, который очень хорошо знаком с Россией. Он играл в «Зените», а нынешний сезон проводил в саратовском «Автодоре». К сожалению, домашний матч против «Партизана» он смотрел из первого ряда, но выйти на паркет не мог.

Евгений Пашутин сделал ставку на защиту. Его команды отличаются старанием именно в этом компоненте. Но первые минуты остались за сербскими гостями из «Партизана», которые просто не могли промахнуться. К счастью, хозяева «Баскет-Холла» удар выдержали и смогли закрыть Новицу Величковича, набравшего 7 из 13 первых очков своей команды.

Заоблачный КПД гостей удалось снизить за счёт действий опытнейшего Миндаугаса Кузминскаса. Литовец, сразу после появления на паркете в первой четверти, заработал на себе два фола в нападении, придавшие позитивный импульс железнодорожникам. В атаке же солировал Джордан Кроуфорд, забивавший тяжелейшие мячи в свойственном стиле.



«Партизан» на границе первой и второй четвертей нахватал несколько фолов в нападении, которые позволили «Локо» оторваться в счёте. Но низкий процент реализации не позволил сделать разницу существенной. Красно-зелёные выиграли обе четверти в первой половине, но на большой перерыв ушли с 7-очковым преимуществом. Неплохо, но соперник надавал шансов минимум на «+20».

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«Локо» в нынешнем сезоне делает большую ставку на своих молодых воспитанников. Не стал исключением и этот матч. Евгений Пашутин активно использовал в ротации всех из 12 своих баскетболистов. Много игрового времени получил защитник Владислав Емченко, ну, а центровой Валерий Калинов с 7 очками и 3 подборами стал одним из основных игроков на паркете. Во многом за счёт его активности удалось нивелировать ужасный процент реализации Кевина Херви. Американец за 18 минут игрового времени реализовал всего один бросок с игры, промахнувшись во всех четырёх своих попытках издали.



В концовке третьей четверти произошёл важный момент. Кузминскас снова заставил сфолить на себе, а после совещания арбитры определили нарушение как неспортивное. Реализованные штрафные вкупе с бонусной атакой позволили хозяевам снова выйти вперёд. Возможно, именно эти положительные эмоции стали причиной рывка на старте заключительной десятиминутки. 6:0 в исполнении парней Пашутина вернули им двузначное преимущество.

Важно, что «Локо» не только наладил атаку, но и на какое-то время заставил забыть «Партизан» о подготовленных атаках. Свои первые очки в заключительной четверти, в которой их соперник отрывался вперёд, они набрали только через три с половиной минуты.



Концовка матча показала, что с характером сербов всё в полном порядке. Они нашли в себе силы на погоню и потихоньку «съедали» преимущество «Локо», которое им было необходимо. Дело в том, что в сложившейся ситуации краснодарцам нужна была не только победа, но и с как можно большей разницей. Возможно, она им не понадобится, но история показывает, что в столь плотной группе нужно быть готовыми к любому исходу.



Финальная сирена зафиксировала победу «Локомотива» со счётом 74:67. Важнейшая с турнирной точки зрения, оставляющая краснодарцам хорошие шансы на выход из группы. Хотя у «Локо» теперь каждый матч Еврокубка будет проходить под девизом «всё или ничего». Сейчас ситуация в квартете такова: «Леваллуа» (3−0) оторвался от всех и сделал весомую заявку на первое место, «Тренто», «Партизан» и «Локомотив-Кубань» выдают баланс 1−2.

К счастью для «Локо», к следующей встрече с «Партизаном» 3 февраля, возможно, в составе уже будет Дрю Гордон. Присутствие одного из лучших «больших» Единой лиги ВТБ обязательно придаст мощи под кольцом.