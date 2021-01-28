ЦСКА без отстраненного Джеймса обыграл «Альбу» в матче Евролиги
ТАСС, 28 января. Российский баскетбольный клуб ЦСКА победил в гостях германскую «Альбу» со счетом 71:68 в 22-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ТАСС, 28 января. Российский баскетбольный клуб ЦСКА победил в гостях германскую «Альбу» со счетом 71:68 в 22-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Самым результативным на площадке стал форвард ЦСКА Торнике Шенгелия, в активе которого 20 очков. У хозяев больше всех очков набрал защитник Пейтон Сива (15). Баскетболист московской команды Никола Милутинов сделал
Встречу пропустил защитник ЦСКА Майк Джеймс. Ранее в среду
ЦСКА идет вторым в таблице Евролиги, команда одержала 16 побед. «Альба» располагается на 14-м месте, выиграв восемь встреч. В матче первого круга «Альба» переиграла ЦСКА со счетом 93:88.
В следующем туре армейцы примут германскую «Баварию» 29 января, «Альба» дома сыграет с испанским «Реалом» в тот же день.