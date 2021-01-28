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00:40 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА без отстраненного Джеймса обыграл «Альбу» в матче Евролиги

ТАСС, 28 января. Российский баскетбольный клуб ЦСКА победил в гостях германскую «Альбу» со счетом 71:68 в 22-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным на площадке стал форвард ЦСКА Торнике Шенгелия, в активе которого 20 очков. У хозяев больше всех очков набрал защитник Пейтон Сива (15). Баскетболист московской команды Никола Милутинов сделал дабл-дабл (10 очков + 11 подборов).

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Встречу пропустил защитник ЦСКА Майк Джеймс. Ранее в среду пресс-служба московского клуба сообщила, что американец был отстранен от матчей и тренировок команды в результате инцидента, произошедшего по окончании матча с турецким «Фенербахче» в раздевалке команды 22 января.

ЦСКА идет вторым в таблице Евролиги, команда одержала 16 побед. «Альба» располагается на 14-м месте, выиграв восемь встреч. В матче первого круга «Альба» переиграла ЦСКА со счетом 93:88.

В следующем туре армейцы примут германскую «Баварию» 29 января, «Альба» дома сыграет с испанским «Реалом» в тот же день.

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