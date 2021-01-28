«Химки» проиграли 15-й матч подряд в Евролиге

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Химок» Алексей Швед, в его активе 29 очков. У «Фенербахче» больше всех очков набрал разыгрывающий Нандо Де Коло (18).

«Химки» проиграли 15-ю встречу главного европейского турнира кряду. Подмосковный клуб с двумя победами в 23 матчах занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги. «Фенербахче» располагается на восьмой строчке, одержав 13-ю победу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7eZ6LyFArJc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.