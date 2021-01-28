«Химки» проиграли 15-й матч подряд в Евролиге
ТАСС, 28 января. Российский баскетбольный клуб «Химки» проиграл турецкому «Фенербахче» со счетом 76:107 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
ТАСС, 28 января. Российский баскетбольный клуб «Химки» проиграл турецкому «Фенербахче» со счетом 76:107 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Химок» Алексей Швед, в его активе 29 очков. У «Фенербахче» больше всех очков набрал разыгрывающий Нандо Де Коло (18).
«Химки» проиграли 15-ю встречу главного европейского турнира кряду. Подмосковный клуб с двумя победами в 23 матчах занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги. «Фенербахче» располагается на восьмой строчке, одержав 13-ю победу.
В следующем туре российский клуб 4 февраля в гостях сыграет с израильским «Маккаби», «Фенербахче» на следующий день примет