ЦСКА без отстраненного клубом Джеймса проиграл «Баварии» в матче Евролиги

Самым результативным игроком матча стал защитник «Баварии» Уэйд Болдуин, набравший 22 очка. У армейцев больше всех очков в активе Николы Милутинова (16).

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После третьей четверти ЦСКА вел с преимуществом в 10 очков, однако заключительную четверть проиграл со счетом 6:19.

Встречу пропустил защитник ЦСКА Майк Джеймс. В среду стало известно, что американец был отстранен от матчей и тренировок команды в результате инцидента, произошедшего по окончании встречи с турецким «Фенербахче» в раздевалке команды 22 января. Американец пропустил вторую игру подряд.

ЦСКА идет вторым в таблице Евролиги, команда одержала 16 побед в 23 играх. «Бавария» располагается на пятом месте, выиграв 14 встреч из 23.