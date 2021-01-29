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29 января, источник: ТАСС

ЦСКА без отстраненного клубом Джеймса проиграл «Баварии» в матче Евролиги

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА уступил германской «Баварии» со счетом 66:69 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве в присутствии 4 516 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча стал защитник «Баварии» Уэйд Болдуин, набравший 22 очка. У армейцев больше всех очков в активе Николы Милутинова (16).

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После третьей четверти ЦСКА вел с преимуществом в 10 очков, однако заключительную четверть проиграл со счетом 6:19.

Встречу пропустил защитник ЦСКА Майк Джеймс. В среду стало известно, что американец был отстранен от матчей и тренировок команды в результате инцидента, произошедшего по окончании встречи с турецким «Фенербахче» в раздевалке команды 22 января. Американец пропустил вторую игру подряд.

ЦСКА идет вторым в таблице Евролиги, команда одержала 16 побед в 23 играх. «Бавария» располагается на пятом месте, выиграв 14 встреч из 23.

В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с испанской «Валенсией» 4 февраля, «Бавария» на следующий день примет германскую «Альбу».

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