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17:52 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели одиннадцатое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На площадке минского «Фалькон клуба» чемпионы Беларуси встречались с одним из главных фаворитов этих соревнований казанским УНИКСом и уступили 66:76 (19:22, 17:19, 19:18, 11:17). Играя без своего лидера Роберта Лоури, минчане сражались на равных с соперником и ушли на большой перерыв, уступая всего пять очков — 36:41. В третьей и четвертой четвертях хозяева не раз догоняли гостей, но в концовке допустили несколько ошибок, и в итоге УНИКС выиграл с перевесом в десять баллов. Самым результативным в составе «драконов» стал Томс Лейманис, набравший 17 очков. В первом круге соперники встречались в Казани, и тогда минчане потерпели поражение с результатом 77:83.

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В нынешнем сезоне «банковского» турнира подопечные Ростислава Вергуна одержали лишь две виктории — в Красноярске над местным «Енисеем» (86:81) и в Минске над баскетболистами «Нижнего Новгорода» (77:76).

Положение в лидирующей группе Единой лиги ВТБ сейчас таково: УНИКС (Казань) — 26 очков (15 матчей), «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 23 (14), «Зенит» (Санкт-Петербург) — 23 (12), «Зелена Гура» — 23 (15), ЦСКА (Москва) — 22 (12). Минские «Цмокi» имеют в своем активе 15 баллов и находятся на 12-м месте.

Следующий матч минчане также проведут у себя дома 7 февраля с еще одним фаворитом этих соревнований питерским «Зенитом».

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