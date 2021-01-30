Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ

На площадке минского «Фалькон клуба» чемпионы Беларуси встречались с одним из главных фаворитов этих соревнований казанским УНИКСом и уступили 66:76 (19:22, 17:19, 19:18, 11:17). Играя без своего лидера Роберта Лоури, минчане сражались на равных с соперником и ушли на большой перерыв, уступая всего пять очков — 36:41. В третьей и четвертой четвертях хозяева не раз догоняли гостей, но в концовке допустили несколько ошибок, и в итоге УНИКС выиграл с перевесом в десять баллов. Самым результативным в составе «драконов» стал Томс Лейманис, набравший 17 очков. В первом круге соперники встречались в Казани, и тогда минчане потерпели поражение с результатом 77:83.