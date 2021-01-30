Баскетбольный ЦСКА принял решение вернуть в состав отстраненного Джеймса
ТАСС, 30 января. Американский защитник российского баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс продолжит выступление за команду. Об этом сообщает
ТАСС, 30 января. Американский защитник российского баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс продолжит выступление за команду. Об этом сообщает
В воскресенье Джеймс примет участие в тренировке команды и может отправиться на выездной матч Единой лиги ВТБ против польской «Зелены-Гуры», который пройдет в понедельник. В результате внутреннего конфликта после матча «Евролиги» против «Фенербахче» 22 января Джеймс был отстранен от матчей и тренировок. Он пропустил две игры.
«У нас были определенные проблемы, но об их содержании не хочу сейчас говорить, это наше внутреннее дело. Потребовалось немало времени, чтобы во всем разобраться и выслушать всех, — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин. — По возвращении из Берлина мы собрались командой и откровенно поговорили, постарались ради общих интересов найти профессиональное решение. Майк остается частью нашего коллектива, мы двигаемся дальше вместе».
Джеймс является игроком ЦСКА с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз — лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 48 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,6 очка, делая 3,4 подбора и 4,9 передачи.