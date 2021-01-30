Баскетбольный ЦСКА принял решение вернуть в состав отстраненного Джеймса

В воскресенье Джеймс примет участие в тренировке команды и может отправиться на выездной матч Единой лиги ВТБ против польской «Зелены-Гуры», который пройдет в понедельник. В результате внутреннего конфликта после матча «Евролиги» против «Фенербахче» 22 января Джеймс был отстранен от матчей и тренировок. Он пропустил две игры.

«У нас были определенные проблемы, но об их содержании не хочу сейчас говорить, это наше внутреннее дело. Потребовалось немало времени, чтобы во всем разобраться и выслушать всех, — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин. — По возвращении из Берлина мы собрались командой и откровенно поговорили, постарались ради общих интересов найти профессиональное решение. Майк остается частью нашего коллектива, мы двигаемся дальше вместе».