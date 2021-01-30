Баскетболист ЦСКА Милутинов пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы
ТАСС, 30 января. Сербский центровой московского баскетбольного клуба ЦСКА Никола Милутинов пропустит оставшуюся часть сезона-2020/21
ТАСС, 30 января. Сербский центровой московского баскетбольного клуба ЦСКА Никола Милутинов пропустит оставшуюся часть сезона-2020/21
Милутинов получил повреждение в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги против германской «Баварии» (66:69). В субботу баскетболист прошел обследование, по результатам тестов ему рекомендовано операционное вмешательство.
Сербу 26 лет, он является игроком ЦСКА с 2020 года. В нынешнем сезоне он является лидером Евролиги по подборам (8,6) и подборам в нападении (4,4) в среднем за матч. В игре с итальянским «Миланом» серб установил новый рекорд Евролиги по количеству подборов в атаке за одну игру (16). По итогам декабря он был признан самым ценным игроком турнира.