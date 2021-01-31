ЦСКА сохранил буйного Джеймса, но потерял Милутинова. Сезон спасён или пущен под откос?
Есть много поводов для пессимизма, однако исторические прецеденты показывают, что не всё так плохо.
Есть много поводов для пессимизма, однако исторические прецеденты показывают, что не всё так плохо.
Вечер 30 января получился очень насыщенным на события для ЦСКА. Клуб объявил о сохранении защитника Майка Джеймса, которого ранее отстранили
Президент ЦСКА Андрей Ватутин решил не говорить о деталях произошедшего. Это внутреннее дело клуба — логика более чем понятная. Со своей стороны, Джеймс признал, что выбрал не лучший способ поведения в сложной ситуации после остаются на похоронах деда, скончавшегося в США.
Сразу после сообщения о решении разногласий с Джеймсом вышла новая новость, куда более неприятная.
Итог: ЦСКА сохранил скандального и буйного Джеймса, который является лучшим скорером Евролиги (20,0 очка) и вторым в турнире по эффективности (20,6 балла). И потерял доминирующего центрового Милутинова, который абсолютно лучший в Евролиге по подборам (8,6). В последнем матче 2020 года с «Миланом» (91:87 ОТ) Никола сделал 16 подборов в нападении, что стало новым рекордом в истории Евролиги. Милутинов заметно превзошёл предыдущих рекордсменов Трэвиса Уотсона («Фортитудо», 2006), Грегора Фучку («Барселона», 2005) и Квадре Лоллиса («Фенербахче», 2001), каждый из которых собирал по 11 подборов в нападении. Потеря серьёзнейшая.
Теперь напрашивается вопрос. Сезон ЦСКА спасён или
Милутинова можно если не равноценно заменить, то как минимум достойно компенсировать его потерю. Торнике Шенгелия возьмёт на себя повышенную нагрузку в передней линии. Получат больше шансов проявить себя Джоэл Боломбой и Йоханнес Фогтманн. Возможно, заработает
Удох постарел— сейчас ему 33 года. После триумфа с «Фенербахче» Экпе поехал в НБА, где не смог завоевать значимую роль в «Юте». Затем отправился заработать денег в чемпионат Китая. Одно из главных достоинств этого исполнителя — опыт игры в Евролиге и приспособленность к европейскому баскетболу. Вероятно, в данный момент Удох менее продуктивен, чем в период пребывания в «Фенербахче». Однако и статистом по меркам Евролиги он точно не является. На подборе Удох не так хорош, как Милутинов, однако по защите может дать фору сербу. Раньше в этом аспекте он был элитным, навыки не могут полностью растеряться даже с учётом старения.
Джеймс погорячился. От этого не застрахован ни один человек, особенно такой эмоциональный, как Майк. Все страсти со временем утихают. Джеймс уже наверняка успокоился и переосмыслил своё поведение.
Часто большие трудности делают команду сильнее. ЦСКА уже утратил первое место в регулярном чемпионате Евролиги. Обойти «Барселону» будет сложно. Однако победа в регулярке — не то, к чему нужно стремиться любой ценой. Практика показывает как раз обратное.
После введения нового формата Евролиги с сезона-2016/2017 чемпионом ни разу не становилась команда, выигравшая регулярный чемпионат. Триумфатор, наоборот, вчистую проваливал «Финал четырёх» и занимал последнее четвёртое место в квартете сильнейших. Так было с «Реалом» (2017), ЦСКА (2018) и «Фенербахче» (2019).
Обладателями титула становились клубы, испытывавшие огромные проблемы в регулярке. В 2017 году «Фенербахче» стал пятым в чемпионате. Богдан Богданович пропустил значительный период
В 2018 году победителем стал «Реал», на который никто не ставил. Команда Пабло Ласо
В 2020 году победителя Евролиги помешала выявить пандемия коронавируса. Однако есть большие сомнения, что чемпионом в итоге стал бы слишком легко шедший по регулярке «Анадолу Эфес». Сейчас у ЦСКА нет никаких причин беспокоиться
Милутинов выбывает, Джеймс — остаётся. Жить с такими составляющими уравнения можно. ЦСКА — всё ещё один из главных претендентов на титул. В случае расставания с Джеймсом вряд ли можно бы говорить о подобном. Американец — личность сложная и может устроить новый бунт, но
Алексей Фалько