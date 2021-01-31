ЦСКА сохранил буйного Джеймса, но потерял Милутинова. Сезон спасён или пущен под откос?

Вечер 30 января получился очень насыщенным на события для ЦСКА. Клуб объявил о сохранении защитника Майка Джеймса, которого ранее отстранили из-за инцидента в раздевалке на прошлой неделе.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин решил не говорить о деталях произошедшего. Это внутреннее дело клуба — логика более чем понятная. Со своей стороны, Джеймс признал, что выбрал не лучший способ поведения в сложной ситуации после остаются на похоронах деда, скончавшегося в США.

Сразу после сообщения о решении разногласий с Джеймсом вышла новая новость, куда более неприятная. Из-за травмы плечевого сустава до конца сезона из строя выбыл центровой Никола Милутинов.

Итог: ЦСКА сохранил скандального и буйного Джеймса, который является лучшим скорером Евролиги (20,0 очка) и вторым в турнире по эффективности (20,6 балла). И потерял доминирующего центрового Милутинова, который абсолютно лучший в Евролиге по подборам (8,6). В последнем матче 2020 года с «Миланом» (91:87 ОТ) Никола сделал 16 подборов в нападении, что стало новым рекордом в истории Евролиги. Милутинов заметно превзошёл предыдущих рекордсменов Трэвиса Уотсона («Фортитудо», 2006), Грегора Фучку («Барселона», 2005) и Квадре Лоллиса («Фенербахче», 2001), каждый из которых собирал по 11 подборов в нападении. Потеря серьёзнейшая.

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Теперь напрашивается вопрос. Сезон ЦСКА спасён или всё-таки пущен под откос? Не всё так плохо, как кажется. Милутинов — второй по важности игрок ЦСКА, но всё-таки это классический центровой, навыки которых всё менее актуальны для современного баскетбола. «Армейцы» уже играли без Николы на старте сезона. Серб на какое-то время выбыл из строя из-за коронавируса. Большой катастрофы тогда не случилось.

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Милутинова можно если не равноценно заменить, то как минимум достойно компенсировать его потерю. Торнике Шенгелия возьмёт на себя повышенную нагрузку в передней линии. Получат больше шансов проявить себя Джоэл Боломбой и Йоханнес Фогтманн. Возможно, заработает какие-то минуты в ротации молодой Андрей Лопатин. Не стоит забывать про универсального форварда Уилла Клайберна. MVP «Финала четырёх» — 2019 всё ещё отходит от последствий разрыва «крестов» и часто находится в лазарете, однако при появлении на площадке зачастую выглядит очень уверенно. Кроме того, найти на рынке качественного центрового вполне реально. Инсайдеры уже приписывают ЦСКА интерес к Экпе Удоху, ставшему MVP «Финала четырёх» в составе «Фенербахче» в 2017 году.

Удох постарел— сейчас ему 33 года. После триумфа с «Фенербахче» Экпе поехал в НБА, где не смог завоевать значимую роль в «Юте». Затем отправился заработать денег в чемпионат Китая. Одно из главных достоинств этого исполнителя — опыт игры в Евролиге и приспособленность к европейскому баскетболу. Вероятно, в данный момент Удох менее продуктивен, чем в период пребывания в «Фенербахче». Однако и статистом по меркам Евролиги он точно не является. На подборе Удох не так хорош, как Милутинов, однако по защите может дать фору сербу. Раньше в этом аспекте он был элитным, навыки не могут полностью растеряться даже с учётом старения.

Впрочем, подписание Удоха или какого-то либо ещё игрока — пока лишь теоретические рассуждения. В глобальном смысле можно констатировать одну вещь — для ЦСКА было бы тяжелее справиться с потерей Джеймса, чем Милутинова. Игроков задней линии с навыками Майка на рынке сейчас нет. Джеймс — системообразующий игрок в команде Димитриса Итудиса. Вылет до конца сезона даже такого доминирующего центрового, как Милутинов, — большая потеря, но терпимая. Особенно если будет подписан Удох или другой свободный агент.

Джеймс погорячился. От этого не застрахован ни один человек, особенно такой эмоциональный, как Майк. Все страсти со временем утихают. Джеймс уже наверняка успокоился и переосмыслил своё поведение. Всё-таки речь о профессиональном баскетболисте, который входит в топ-10 по зарплате в Европе. Пиковая точка конфликта между сторонами миновала.

Часто большие трудности делают команду сильнее. ЦСКА уже утратил первое место в регулярном чемпионате Евролиги. Обойти «Барселону» будет сложно. Однако победа в регулярке — не то, к чему нужно стремиться любой ценой. Практика показывает как раз обратное.

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После введения нового формата Евролиги с сезона-2016/2017 чемпионом ни разу не становилась команда, выигравшая регулярный чемпионат. Триумфатор, наоборот, вчистую проваливал «Финал четырёх» и занимал последнее четвёртое место в квартете сильнейших. Так было с «Реалом» (2017), ЦСКА (2018) и «Фенербахче» (2019).

Обладателями титула становились клубы, испытывавшие огромные проблемы в регулярке. В 2017 году «Фенербахче» стал пятым в чемпионате. Богдан Богданович пропустил значительный период из-за травмы, Ян Веселы и Экпе Удох не тащили команду Желько Обрадовича, которая очень часто оступалась даже с аутсайдерами. Однако в решающий момент сезона «Фенербахче» сплотился и без преимущества домашней площадки обыграл «Панатинаикос» в плей-офф (3−0, первая в истории сухая победа для клуба, который начинал серию на выезде), а затем при тотальном доминировании Удоха легко разобрался с «Реалом» и «Олимпакосом».

В 2018 году победителем стал «Реал», на который никто не ставил. Команда Пабло Ласо из-за разрыва крестообразной связки почти на год потеряла на тот момент действующего MVP Евролиги Серхио Льюля, который вернулся в конце сезона, но уже не был прежней версией самого себя. 18-летний Лука Дончич блистал в регулярном чемпионате, однако выше пятого места «Реал» поднять не смог. Мадридский клуб предстал в лучшем виде в самый нужный момент. Сначала вытащил серию с «Панатинаикосом» (3−1) без преимущества домашней площадки, а затем переиграл ЦСКА и «Фенербахче» в «Финале четырёх».

В 2019 году чемпионом Евролиги стал ЦСКА. Команда стала второй в регулярном чемпионате, однако не всё шло гладко. Традиционно тяжёлым для «армейцев» получился январь. После ряда неудачных матчей СМИ начали активно писать об отставке главного тренера Димитриса Итудиса. Испанские медиа даже сообщали о том, что лидеры «армейцев» Нандо Де Коло, Серхио Родригес и Кори Хиггинс умышленно «сливают» тренера. В итоге ЦСКА собрался к «Финалу четырёх», где обыграл «Реал» и «Анадолу Эфес». Вышеупомянутые Де Коло, Родригес и Хиггинс на мажорной ноте попрощался с ЦСКА и ушли за новым вызовом в другие клубы.

В 2020 году победителя Евролиги помешала выявить пандемия коронавируса. Однако есть большие сомнения, что чемпионом в итоге стал бы слишком легко шедший по регулярке «Анадолу Эфес». Сейчас у ЦСКА нет никаких причин беспокоиться из-за того, что «Барселона» вышла на первое место. Прецеденты показывают, что это никак не помогает в решающей стадии, а скорее наоборот.

Милутинов выбывает, Джеймс — остаётся. Жить с такими составляющими уравнения можно. ЦСКА — всё ещё один из главных претендентов на титул. В случае расставания с Джеймсом вряд ли можно бы говорить о подобном. Американец — личность сложная и может устроить новый бунт, но всё-таки стороны уже наверняка научились вести отношения друг с другом после всего случившегося.