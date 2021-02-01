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15:28 (мск), источник: ТАСС

Стали известны составы команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу

ТАСС, 1 февраля. Определились составы команд «Звезды России» и «Звезды мира» на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Составы определялись по итогам голосования болельщиков и представителей СМИ.

В состав сборной «Звезд России» вошли Алексей Швед («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Михаил Кулагин («Енисей»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Джоэль Боломбой (оба — ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»).

Команду «Звезд мира» составят Майк Джеймс, Торнике Шенгелия (оба — ЦСКА), Айзея Кэнэн (УНИКС), Адас Юшкявичюс («Парма»), Кевин Пангос, Матеуш Понитка (оба — «Зенит»), Мантас Калниетис, Миндаугас Кузминскас (оба — «Локомотив-Кубань»), Джордан Мики («Химки»), Дрю Гордон («Автодор"/"Локомотив-Кубань»).

Еще два игрока в каждую команду будут добавлены в ближайшее время решением лиги.

Матч пройдет 14 февраля на «ВТБ-Арене» в Москве.

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