Стали известны составы команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу
ТАСС, 1 февраля. Определились составы команд «Звезды России» и «Звезды мира» на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу. Об этом сообщает
ТАСС, 1 февраля. Определились составы команд «Звезды России» и «Звезды мира» на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу. Об этом сообщает
Составы определялись по итогам голосования болельщиков и представителей СМИ.
В состав сборной «Звезд России» вошли Алексей Швед («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Михаил Кулагин («Енисей»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Джоэль Боломбой (оба — ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»).
Команду «Звезд мира» составят Майк Джеймс, Торнике Шенгелия (оба — ЦСКА), Айзея Кэнэн (УНИКС), Адас Юшкявичюс («Парма»), Кевин Пангос, Матеуш Понитка (оба — «Зенит»), Мантас Калниетис, Миндаугас Кузминскас (оба — «Локомотив-Кубань»), Джордан Мики («Химки»), Дрю Гордон («Автодор"/"Локомотив-Кубань»).
Еще два игрока в каждую команду будут добавлены в ближайшее время решением лиги.
Матч пройдет 14 февраля на «ВТБ-Арене» в Москве.