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9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
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1 февраля, источник: ТАСС

ЦСКА проиграл в матче Единой лиги ВТБ впервые с ноября. Джеймс вернулся в состав

ТАСС, 1 февраля. Баскетбольный ЦСКА уступил польской «Зелене-Гуре» со счетом 90:93 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Зелены-Гуры» Габриэль Лундберг, набравший 26 очков, у ЦСКА больше всего баллов в активе Торнике Шенгелии (19). В состав ЦСКА вернулся защитник Майк Джеймс, пропустивший две игры из-за отстранения в результате внутреннего инцидента, произошедшего 22 января. Он провел на площадке почти 13 минут и набрал шесть очков.

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Польский клуб обыграл ЦСКА впервые в истории. Он одержал четвертую победу подряд и прервал серию ЦСКА из шести выигранных матчей в турнире. В предыдущей встрече между этими командами, которая прошла 8 декабря в Москве, победу одержал ЦСКА (105:73).

Московский клуб одержал 10 побед в 13 встречах Единой лиги ВТБ и занимает второе место в таблице. На счету польского клуба десять побед и семь поражений, он идет пятым.

В следующем матче Единой лиги ВТБ «Зелена-Гура» 7 февраля примет «Нижний Новгород». ЦСКА в тот же день дома сыграет с эстонским «Калевом».

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