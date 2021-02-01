ЦСКА проиграл в матче Единой лиги ВТБ впервые с ноября. Джеймс вернулся в состав

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Зелены-Гуры» Габриэль Лундберг, набравший 26 очков, у ЦСКА больше всего баллов в активе Торнике Шенгелии (19). В состав ЦСКА вернулся защитник Майк Джеймс, пропустивший две игры из-за отстранения в результате внутреннего инцидента, произошедшего 22 января. Он провел на площадке почти 13 минут и набрал шесть очков.

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Польский клуб обыграл ЦСКА впервые в истории. Он одержал четвертую победу подряд и прервал серию ЦСКА из шести выигранных матчей в турнире. В предыдущей встрече между этими командами, которая прошла 8 декабря в Москве, победу одержал ЦСКА (105:73).

Московский клуб одержал 10 побед в 13 встречах Единой лиги ВТБ и занимает второе место в таблице. На счету польского клуба десять побед и семь поражений, он идет пятым.