УНИКС стал первым четвертьфиналистом баскетбольного Еврокубка

УНИКС одержал четвертую победу в четырех матчах и первым обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира. Казанский клуб побеждал в Еврокубке в 2011 году и уступал в финале (2014). «Морнар Бар» идет на третьем месте в группе Н, имея одну победу в четырех играх.