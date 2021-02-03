УНИКС стал первым четвертьфиналистом баскетбольного Еврокубка

Самыми результативными игроками матча стали Айзея Канаан (УНИКС) и Неманья Гордич («Морнар Бар»), набравшие по 14 очков.
УНИКС одержал четвертую победу в четырех матчах и первым обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира. Казанский клуб побеждал в Еврокубке в 2011 году и уступал в финале (2014). «Морнар Бар» идет на третьем месте в группе Н, имея одну победу в четырех играх.
В пятом туре УНИКС примет «Андорру» 3 марта, «Морнар Бар» днем ранее дома встретится с испанской «Гран Канарией».
Также в Еврокубке выступает российский клуб «Локомотив-Кубань». Позднее в среду краснодарская команда проведет выездной матч против сербского «Партизана» (начало игры в 22:30 мск).
Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги.