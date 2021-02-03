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3 февраля, источник: ТАСС

УНИКС стал первым четвертьфиналистом баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 3 февраля. Российский баскетбольный клуб УНИКС переиграл черногорский «Морнар Бар» со счетом 86:61 в домашнем матче четвертого тура топ-16 Еврокубка. Встречу в Казани посетили 2 382 болельщика.

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Самыми результативными игроками матча стали Айзея Канаан (УНИКС) и Неманья Гордич («Морнар Бар»), набравшие по 14 очков.

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УНИКС одержал четвертую победу в четырех матчах и первым обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира. Казанский клуб побеждал в Еврокубке в 2011 году и уступал в финале (2014). «Морнар Бар» идет на третьем месте в группе Н, имея одну победу в четырех играх.

В пятом туре УНИКС примет «Андорру» 3 марта, «Морнар Бар» днем ранее дома встретится с испанской «Гран Канарией».

Также в Еврокубке выступает российский клуб «Локомотив-Кубань». Позднее в среду краснодарская команда проведет выездной матч против сербского «Партизана» (начало игры в 22:30 мск).

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги.

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