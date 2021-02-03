Баскетболист ЦСКА Шенгелия получил травму колена и пропустит ближайший матч Евролиги

Шенгелия получил травму колена в последней четверти выездного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против польской «Зелены-Гуры» (90:93) в понедельник. 29-летний баскетболист не примет участия в выездной игре Евролиги против испанской «Валенсии», которая состоится в четверг.

В пресс-службе отметили, что игрок прошел медицинское обследование, по итогам которого ему был назначен курс консервативной терапии, он пройдет ее на базе клуба.

ЦСКА располагается на второй строчке в Евролиге, одержав 16 побед в 23 играх.