Баскетболист ЦСКА Шенгелия получил травму колена и пропустит ближайший матч Евролиги
ТАСС, 3 февраля. Грузинский форвард российского ЦСКА Торнике Шенгелия пропустит ближайший матч московского клуба в Евролиге
ТАСС, 3 февраля. Грузинский форвард российского ЦСКА Торнике Шенгелия пропустит ближайший матч московского клуба в Евролиге
Шенгелия получил травму колена в последней четверти выездного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против польской «Зелены-Гуры» (90:93) в понедельник. 29-летний баскетболист не примет участия в выездной игре Евролиги против испанской «Валенсии», которая состоится в четверг.
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ЦСКА располагается на второй строчке в Евролиге, одержав 16 побед в 23 играх.
Шенгелия был выбран во втором раунде под общим 54-м номером «Филадельфией» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2012 году. Он выступал за «Бруклин» и «Чикаго» с 2012 по 2014 год, после чего провел шесть лет в испанской «Басконии». С 2020 года грузинский форвард играет за ЦСКА.